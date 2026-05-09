Nederlandse strip met gewelddadige seksuele fantasieën van leeslijst Belgische school
Een middelbare school in Antwerpen heeft een strip van de Nederlandse tekenaar Sam Peeters van de leeslijst geschrapt omdat er tekeningen met agressieve seksuele handelingen tegen een vrouw in staan.
"Ik vraag me af of deze inhoud geschikt is voor een 14-jarige", zegt een ouder tegen de VRT(opent in nieuw venster). "Mijn kinderen stellen me er vragen over, en ik wil andere ouders waarschuwen." Deze ouder diende een klacht in bij de school.
De advocaat van de school zegt tegen de VRT dat de lijst al drie jaar in gebruik was, maar dat er nooit eerder een klacht was binnengekomen. De directie en het bestuur waren niet op de hoogte van de inhoud. "Naar aanleiding van de klacht hebben ze geoordeeld dat de beelden niet gepast zijn."
De school heeft de klagende ouder excuses aangeboden en de strip wordt niet meer gebruikt.
De strip Iedereen op Claudia stond op een leeslijst met zestig strips, ook wel graphic novels genoemd. Leerlingen van ongeveer 14 jaar oud moesten er daar een uit kiezen en er een spreekbeurt over houden.
Nederlands Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer stelde de lijst in in 2018 met anderen samen. "Er was voor het onderwijs toen geen lijst met graphic novels die zich kunnen meten met een goed boek. Andere dan de Donald Duck of Suske en Wiske", zegt ze tegen de NOS.
Iedereen op Claudia hoorde volgens de makers ook thuis op die lijst. Het gaat over iemand die terugkijkt op zijn jeugdobsessie: de mooie en lieve maar ook onbereikbare Claudia. "Een mooi boek", zegt De Heer. Ze denkt dat sommige pubers zich hier in zullen herkennen.
De Heer vindt dat de docenten van de school niet als excuus kunnen aanvoeren dat ze niet wisten waar de strip over gaat. In de bij de lijst horende gids staat duidelijk vermeld dat obsessie en seks belangrijke thema's zijn. Een van de vragen die de leerlingen zich moeten stellen is: hoe merk je aan het verhaal wanneer de werkelijkheid overgaat in fantasie?Een tekening
uit 'Iedereen op Claudia'
Auteur Sam Peeters begrijpt dat de school het album van de leeslijst heeft gehaald. Hij vindt het geweldig dat het op de Graphic Novels-leeslijst staat, maar zou het niet door leerlingen onder de 17, 18 jaar laten lezen. Volgens hem is er ook een zorgvuldige begeleiding nodig van iemand die uitlegt wat de auteur bedoelt. "Dat geldt voor alles wat je op school laat zien, ook voor film."
Peeters is docent comic design aan de kunstacademie Artez in Zwolle. Zelfs bij die studenten wil hij eerst context geven aan het boek, voordat het door hen gelezen wordt. De hoofdpersoon in Iedereen op Claudia wordt verliefd op een meisje dat bij hem in de klas komt. Zijn verliefdheid wordt obsessief en zijn fantasieën "gruwelijk toxisch" en gewelddadig. "Het is heel treurig", zegt hij.
Hij vindt de tekeningen over agressieve seksuele handelingen niet pornografisch, zoals de VRT ze noemt. "Het zijn geen tekeningen waar je opgewonden van wordt. Ze geven overduidelijk een extreme en over the top-versie van de frustratie van de hoofdfiguur, een heel zieke geest."
