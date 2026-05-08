Zoveel Nederlanders hebben dezelfde pincode als jij

Bijna elke dag pinnen we zonder erbij na te denken: 4 cijfers van je pincode, één druk op de groene knop en het bedrag wordt van je rekening afgeschreven. Maar achter die eenvoud schuilt een harde realiteit: duizenden anderen gebruiken dezelfde pincode.



De combinatie van cijfers in de pincode is lang niet zo uniek als je zou denken. Een simpele rekensom vertelt ons dat een grote groep Nederlanders precies dezelfde getallen intoetst bij het pinnen. Wat betekent dit eigenlijk voor de veiligheid van jouw pincode en bankzaken?



Onze pincodes voor betaalpassen zijn niet zo exclusief en waterdicht als we denken. Dat komt bijvoorbeeld doordat je vaak zelf een reeks getallen kunt kiezen. Veel mensen gaan voor een pincode die ze makkelijk kunnen onthouden bij het geld pinnen, zoals een jubileum of verjaardag.



Maar hoeveel mensen zijn er wel niet op dezelfde dag jarig als jij? Zo persoonlijk is deze pincode dus niet. Bovendien is het aantal unieke pincodes beperkt. Omdat deze uit 4 cijfers bestaat, zou je denken dat er 10.000 mogelijkheden zijn. Maar dat is niet zo.



Onveilige combinaties, zoals 0000 en 1234, worden namelijk door banken niet toegestaan. Na het uitsluiten van deze pincodes blijven er nog 6.561 opties over. Een kansberekening laat zien dat er hierdoor duizenden Nederlanders zijn die dezelfde pincode gebruiken om in de winkel te pinnen of cash geld op te nemen.



Volgens de meest recente cijfers uit 2022 zijn er grofweg 24,5 miljoen betaalrekeningen in Nederland. Door het aantal mogelijke pincodes te delen door het aantal bankrekeningen, komen we tot de conclusie dat je jouw pincode met 3.734 anderen deelt.



Aantal pincodes zonder beperkingen: 10x10x10x10 = 10.000

Aantal pincodes zonder onveilige combinaties: 9x9x9x9 = 6.561

Aantal betaalrekeningen in Nederland: 24.500.000

Aantal dezelfde pincodes (24,5 miljoen / 6.561): 3.734



Hoewel het begrijpelijk is dat je bezorgd bent over de veiligheid van jouw bankzaken, hoeft dit niet nodig te zijn. Statistisch gezien is het risico dat iemand hier misbruik van kan maken, klein. Drastisch je pincode veranderen en allerlei opties afwegen, is dus niet noodzakelijk.



De kans dat jouw pincode wordt geraden en in verkeerde handen komt, is verwaarloosbaar. Bovendien wordt er al een tijd hard gewerkt aan methodes om veiliger te betalen. Denk aan het pinnen met je vingerafdruk, zoals we gewend zijn bij het gebruik van onze smartphone.



Hierdoor wordt contant geld opnemen bijvoorbeeld veiliger en het risico op oplichting mogelijk nog kleiner. Althans, dat is het doel. Kortom, het is goed om te weten dat er veel mensen zijn die dezelfde pincode hebben, maar het is geen reden tot paniek.



Wil je toch een andere pincode instellen? Dan zijn er slimme manieren om haast ieder risico in te dammen. Creativiteit is daarbij de sleutel. In plaats van je geboortedatum, kan het een optie zijn om de eerste letters van een zin te pakken en deze naar cijfers te vertalen.



Dan wordt ‘ik weet mijn pincode’ bijvoorbeeld de reeks 4967. Het kan ook een idee zijn om de eerste letters van een naam te pakken, zoals die van jezelf, je partner, broers, zussen of van één van je ouders. Bij de naam Kees wordt de pincode dan 5337 en bij Rosa 7672.



Wachtwoordbeheerders zien dat er een aantal pincodes zijn die het vaakst worden gebruikt. Als je de kans dat iemand dezelfde pincode heeft als jij wil beperken, kun je de volgende dus beter niet kiezen:



1234

1111

0000

1342

1212

2222

4444

1122

1986

2020



Uiteindelijk bepaalt niet alleen jouw pincode of je bankzaken veilig zijn, maar hoe voorzichtig je ermee bent. Laat niemand meekijken tijdens het pinnen en deel je pincode niet met anderen.

Reacties

08-05-2026 14:32:18 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.260

OTindex: 59.392

Als net zoveel mensen ook mijn bankrekeningnummer hebben, is er pas echt een probleem.

08-05-2026 14:34:25 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 604

OTindex: 1.984



Ze mogen mijn bankrekening hebben hoor, als ze er maar wel meer op storten dan van opnemen! @Sjaak : Is toch geen probleem maar een kans?Ze mogen mijn bankrekening hebben hoor, als ze er maar wel meer op storten dan van opnemen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.