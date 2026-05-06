Kleuterjuf doodt 15-jarig meisje – vanwege haar mobiele telefoon

Een 24-jarige kleuterleidster uit Nedersaksen is door het Landgericht Göttingen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op een 15-jarig meisje, die zij om haar mobiele telefoon had gedood. Volgens de rechtbank had de vrouw het meisje in juni 2025 in een auto in een bos bij Göttingen eerst met een met oogdruppels gemanipuleerd drankje verdoofd en haar daarna met een mes omgebracht, om toegang te krijgen tot haar telefoon en daarmee belastende berichten te versturen die haar eigen positie moesten verbeteren. De dader, die het slachtoffer als begeleidster uit een jeugdhulpinstelling kende, probeerde de daad vervolgens als zelfmoord te laten lijken, maar het hof kwalificeerde de zorgvuldig voorbereide aanval als moord uit lage beweegredenen.

Reacties

06-05-2026 12:55:15 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.425

OTindex: 25.716

Klinkt bijna als een plot uit een detectiveboek. Arme meid.

06-05-2026 14:30:25 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.113

OTindex: 1.183

Die mogen ze wel levenslang opbergen.

06-05-2026 17:35:07 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 592

OTindex: 1.944

Ze heeft het tegendeel bereikt! Haar reputatie is nu volledig aan gort! Wat een vreselijk mens!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.