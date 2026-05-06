Kleuterjuf doodt 15-jarig meisje – vanwege haar mobiele telefoon
Een 24-jarige kleuterleidster uit Nedersaksen is door het Landgericht Göttingen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op een 15-jarig meisje, die zij om haar mobiele telefoon had gedood. Volgens de rechtbank had de vrouw het meisje in juni 2025 in een auto in een bos bij Göttingen eerst met een met oogdruppels gemanipuleerd drankje verdoofd en haar daarna met een mes omgebracht, om toegang te krijgen tot haar telefoon en daarmee belastende berichten te versturen die haar eigen positie moesten verbeteren. De dader, die het slachtoffer als begeleidster uit een jeugdhulpinstelling kende, probeerde de daad vervolgens als zelfmoord te laten lijken, maar het hof kwalificeerde de zorgvuldig voorbereide aanval als moord uit lage beweegredenen.Gerelateerde artikelen
Klinkt bijna als een plot uit een detectiveboek. Arme meid.
Die mogen ze wel levenslang opbergen.
Ze heeft het tegendeel bereikt! Haar reputatie is nu volledig aan gort! Wat een vreselijk mens!
