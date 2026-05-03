John Lemon-bier valt niet in de smaak bij Yoko Ono

Een kleine brouwerij in Frankrijk moet stoppen met de verkoop van een speciaalbier met de naam 'John Lemon'. Reden: Yoko Ono, de weduwe van de iconische Beatle John Lennon, heeft bezwaar gemaakt tegen de woordgrap.Het bier wordt gebrouwen in Bretagne en is een van de vele creaties van de brouwerij die namen hebben die geïnspireerd zijn door bekende namen. Zo bracht de brouwer eerder al bieren uit als 'Mireille Mafieux', verwijzend naar de Franse zangeres Mireille Mathieu, en 'Jean Gol Potier', een verwijzing naar de iconische modeontwerper Jean Paul Gaultier.Maar het nieuwste biertje met citroen- en gembersmaak viel niet in de smaak bij Ono. Haar advocaten eisten in een brief dat het gebruik van de naam onmiddellijk wordt stopgezet. De naam 'John Lemon' is namelijk als handelsmerk vastgelegd, juist om dit soort gebruik te voorkomen. Eerder moest ook een Pools frisdrankmerk de naam al aanpassen.De brouwerij kreeg een duidelijke eis: de naam veranderen of een forse boete riskeren. Volgens brouwer Aurélien Picard zou het gaan om 100.000 euro direct en daarna 1500 euro per dag zolang het bier nog verkocht wordt.Picard reageert verbaasd. "Het was gewoon een grapje, bedoeld om mensen te laten glimlachen. We gebruiken vaker woordspelingen op namen van beroemdheden en dat gaf nooit problemen", zei hij tegen The Guardian.Na overleg mag de brouwerij nog één keer de resterende voorraad van zo'n 5000 flessen verkopen, tot 1 juli. De belangstelling is groot: volgens Picard komen mensen uit heel Bretagne om nog een fles te bemachtigen. De brouwer overweegt het bier opnieuw uit te brengen onder een andere naam, zoals 'Jaune Lemon', om verdere juridische problemen te voorkomen.