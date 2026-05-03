Ontslag na stelen van dementerende vrouw die in eigen urine lag

Een verpleegkundige is terecht ontslagen door een zorginstelling speciaal voor bejaarde en zieke Jehova's getuigen. Zij stal geld van een zwaar dementerende cliÃ«nt, terwijl die hulpeloos in haar eigen urine in bed lag. Haar verweer dat ze geld had willen klaarleggen voor een pedicure voor de vrouw, geloofde de rechter niet.



De vrouw stond ook niet zo sterk in de rechtszaak: er waren namelijk filmpjes van het voorval. Op het eerste filmpje is te zien hoe de verpleegkundige de kamer binnenloopt van de vrouw in het zorgtehuis van stichting Jah-Jireh. De bejaarde vrouw ligt daar op bed, in haar eigen urine.



Nadat de verpleegster handschoenen heeft aangetrokken loopt ze naar een tafel in de kamer, waar de portemonnee van de vrouw ligt. Ze pakt die en loopt ermee naar een plek buiten het zicht van de camera. Als ze weer in beeld komt, legt ze de portemonnee terug en verdwijnt weer uit beeld.



Op de tweede video is te zien hoe ze naar de slaapkamer loopt, maar in de deuropening omdraait alsof ze zich iets bedenkt. Volgens de Wageningse stichting doet ze dat omdat ze de camera in de kamer in de gaten krijgt. Ze pakt de portemonnee vervolgens weer op, kijkt erin en legt hem open weer op de tafel. Met haar handen in de zakken loopt ze daarna buiten beeld.



Als ze weer terugkomt bij de portemonnee vouwt ze een briefje van 10 euro open en stopt dit in de portemonnee, die ze daarna dichtdoet. Terwijl ze dat doet, vraagt ze aan de hulpeloze vrouw of zij vandaag naar de pedicure moet.



Dat is volgens de vrouw dan ook de reden dat ze zat te rommelen met de portemonnee. Ze wilde alvast geld klaarleggen voor het pedicurebezoek, verdedigt ze zich tegenover haar werkgever, en later tegenover de kantonrechter in Arnhem. Door beiden wordt de vrouw niet geloofd. Het is namelijk helemaal niet haar taak om dit soort dingen te regelen, aldus de stichting.



Bovendien ontbreekt er ook daadwerkelijk 20 euro uit de portemonnee. Dat weet de bestuurder van de stichting heel zeker, omdat zij die ochtend in bijzijn van een andere medewerker 50 euro in de portemonnee heeft gestopt en er na het bezoek van de vrouw nog maar 30 euro inzit.



De camerabeelden vertellen de rest van het verhaal. Die camera stond er ook niet voor niets, op de bewuste 14 oktober van vorig jaar. Sinds de vrouw op 1 maart 2025 in dienst kwam, was meerdere keren geld verdwenen bij cliÃ«nten, ook grote bedragen. En dat gebeurde telkens vlak nadat deze kwetsbare ouderen waren verzorgd door dezelfde verpleegkundige.



In een bepaalde periode stopten de diefstallen: toen de vrouw ziek was. Nadat ze weer met werk was begonnen, kwamen er weer meldingen binnen van bewoners die geld misten en zelfs een tablet. Om te kijken of de vrouw inderdaad de boosdoener was, werd de camera geplaatst.



De beelden gaven de doorslag: de vrouw werd op staande voet ontslagen. Terecht, vindt de kantonrechter. Haar eis dat het ontslag moet worden teruggedraaid of dat ze anders een ontslagvergoeding van in totaal zo'n 27.500 euro zou moeten krijgen, worden afgewezen. In plaats daarvan moet de verpleegster ruim 1000 euro aan juridische kosten van de stichting vergoeden.

Reacties

03-05-2026 10:03:54 Spotcatus

Die had beter de vrouw kunnen helpen met verschonen in plaats van haar bestelen! Terecht dat ze ontslagen is!



03-05-2026 11:14:45 allone

Lijkt me idd een duidelijke zaak.

Apart dat er een zorginstelling speciaal voor bejaarde en zieke Jehova's getuigen is. Zijn er daar zoveel van, dat je er een bejaardentehuis voor kunt oprichten?

De ontslagen verzorgster was blijkbaar niet erg gelovig. Ze geloofde iig niet dat ze goed moest doen.



03-05-2026 11:35:03 Spotcatus

Er zijn ruim 30000 getuigen van Jehovah in Nederland. JahJireh is een verzorgingshuis voor ouderen. Een deel van het personeel hangt een andere religie aan of is niet gelovig inderdaad. Ik kan mij echt niet voorstellen dat deze vrouw een van Jehovah’s getuigen is!



03-05-2026 11:52:55 BatFish

Arme vrouw, de bejaarde dame - niet dat gedegenereerde excuus van een verpleegster. Fors aanpakken dat stuk verdriet.

03-05-2026 11:57:35 omabep

Terecht ontslagen. Zo iemand mag geen vertrouwensberoep meer uitvoeren. Ze heeft dit aan haar eigen stommigheid te danken.

