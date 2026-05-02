Britse vrouwen blijken na 49 jaar geen tweeling, maar halfzussen

Met een DNA-test kun je ook dingen ontdekken die je liever niet had geweten. Twee 49-jarige Britse zussen ontdekten dat ze geen tweeling zijn, maar halfzussen: ze blijken een andere vader te hebben.Michelle en Lavinia Osbourne werden in 1976 geboren, minuten na elkaar. Ze gingen daarna altijd samen door het leven. Hun jeugd verliep moeilijk en ze hadden eigenlijk alleen elkaar, vertellen ze aan de BBC.Nu blijken ze dus minder direct met elkaar verbonden dan gedacht. Hun geboorte is het resultaat van een zeldzaam proces dat superfecundatie heet: een 'dubbele zwangerschap'. Daarbij produceert een vrouw twee eitjes tegelijk, die onafhankelijk van elkaar bevrucht worden.In het geval van Michelle en Lavinia gebeurde dat door verschillende mannen. Hun moeder was een kwetsbare vrouw van 19 jaar toen ze zwanger raakte. In haar jeugd werd ze mishandeld door haar stiefvader, zegt Michelle.Over hun vader hoorden Michelle en Lavinia alleen dat het een man was die James heet. De zussen groeiden op bij hun grootouders, omdat hun moeder ging studeren. "Oma was heel streng, niet echt emotioneel en niet van het knuffelen. Gelukkig had ik mijn zus. Het was wij tegen de rest van de wereld", zegt Lavinia.Tot ze in 2022 de resultaten kreeg van een DNA-test. Die onthulde iets schokkends: ze waren géén identieke tweeling, maar hadden een verschillende vader. "Ze was het enige waar ik zeker van was. Tot ze dat niet meer was", zegt Lavinia over haar zus. Die was minder verrast: "Ik ben nog steeds verbaasd dat dit mogelijk is. Maar het voelt wel logisch."In hun tienerjaren wist Lavinia hun vader James te traceren. Lavinia herkende zichzelf meteen in hem, maar Michelle voelde zo'n band nooit. Toen ze later een foto uit zijn jeugd zag, raakte ze er alleen maar meer van overtuigd dat hij niet haar vader was.Michelle deed als eerste een DNA-test. Zij ontdekte wie haar echte vader is en kwam in contact met familieleden. Dat zette ook Lavinia aan tot het laten uitvoeren van een test. "Ik wilde het gewoon zeker weten."