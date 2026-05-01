Een flesje sake van 100 milliliter is in Japan geveild voor maar liefst 120 miljoen yen, omgerekend ongeveer 698.000 euro. Dat betekent een literprijs van 6,98 miljoen euro – een absoluut wereldrecord voor alcoholische dranken. De 'Dassai Moon Space Crew'
is in de ruimte gebrouwen aan boord van het International Space Station (ISS), wat de torenhoge prijs verklaart.
Hoe kwam deze sake tot stand?
De drank is een gezamenlijk project van sake-producent Dassai en technologiebedrijf Mitsubishi Heavy Industries. In oktober 2024 werden de ingrediënten en een speciaal ontwikkeld brouwsysteem met een H2-raket vanuit het Tanegashima Space Center naar het ISS gestuurd. Het fermentatieproces vond in november plaats onder omstandigheden die de zwaartekracht van de maan simuleerden – ongeveer een zesde van die op aarde. Na twee weken brouwen landde de 240 gram most in februari in de Stille Oceaan, werd afgekoeld tot min 40 graden Celsius en vervolgens per lijnvlucht vanuit Los Angeles naar Japan vervoerd.
In het hoofdkantoor van Dassai werd het gedistilleerd tot 125 milliliter sake. De drank heeft volgens een woordvoerder "een uitgesproken zuurgraad" en een "goed uitgebalanceerde en robuuste sake-smaak".
Het wereldrecord overtreft de vorige recordhouder ruimschoots: een Romanée-Conti wijn uit 1945, die voor ongeveer 585.000 euro per liter werd verkocht. De anonieme koper heeft aangekondigd dat de volledige opbrengst wordt gedoneerd aan toekomstige Japanse ruimtevaartprojecten. Dassai heeft zelfs het ambitieuze plan om tegen 2040 een brouwerij op de maan te bouwen om "de levenskwaliteit van toekomstige maanbewoners te verbeteren".
