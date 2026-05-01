Vrouw (19) met dertig schildpadden op lichaam geplakt opgepakt in Bangkok

Een 19-jarige vrouw is in Thailand opgepakt met dertig beschermde zeeschildpadden onder haar kleding. Ze bleek de dieren in stoffen zakken met tape op haar borst, buik en taille te hebben geplakt, om ze mee te smokkelen naar Taiwan.



De Taiwanese vrouw stond op het punt vanuit Bangkok naar Taipei vliegen, toen het Thais beveiligingspersoneel opviel dat ze zich op een rare manier bewoog en onnatuurlijk uitziende uitstulpingen op haar lichaam had. Ze kwamen tot een bijzondere ontdekking: het personeel trof dertig sterschildpadden op het lichaam van de vrouw aan, die samen in totaal 7700 euro kosten.



Een van de schildpadden leefde niet meer. De andere negenentwintig schildpadden worden verzorgd door medewerkers van het Thaise agentschap voor natuurbehoud. Hoe het met de dieren gaat is onduidelijk.



De vrouw is aangeklaagd voor het illegaal vervoeren van dieren en het ontduiken van douanecontroles. De Thaise autoriteiten onderzoeken of zij deel uitmaakte van een smokkelnetwerk. Thailand is een belangrijk doorvoerland voor smokkelaars van wilde dieren. Die verkopen vaak zeer bedreigde diersoorten op de zwarte markt in Azië.



De sterschildpad, bekend door haar stervormige zwarte schild met gele strepen, is zeer gewild als exotisch huisdier. De Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) heeft het dier sinds 2016 op de Rode Lijst voor kwetsbare diersoorten staan.

