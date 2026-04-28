Baby geboren aan boord van vliegtuig in VS

Een Amerikaanse vrouw is tijdens een vlucht van Delta Airlines bevallen van een baby. Ze werd geholpen door twee verpleegkundigen die toevallig aan boord waren van het toestel dat onderweg was van Atlanta naar Portland. Ze beviel van een gezond meisje van 5 pond.



Ashley Blair was vrijdag onderweg naar Oregon naar haar moeder, die haar zou helpen bij de bevalling. Volgens CNN kreeg ze ongeveer een halfuur voor vertrek last van weeën. Haar dochter kwam vlak voor de landing in Portland ter wereld, twee weken te vroeg.



De twee verpleegkundigen die haar te hulp schoten, waren terug op weg naar huis na een vakantie in de Dominicaanse Republiek. Omdat ze niet de beschikking hadden over de benodigde spullen, moesten zij improviseren. Ze leenden dekens van andere passagiers en gebruikten een schoenveter om de navelstreng af te binden.



Na drie krachtige persweeën werd de baby geboren en de navelstreng werd nog voor de landing doorgeknipt. Het meisje heet Brielle Renee Blair. "De baby werd meteen roze", zei een van de verpleegkundigen. "Ze is prachtig. Mama was een rockster."



Na de landing stond een medisch team klaar op de luchthaven van Portland. "Moeder en baby maken het goed en zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht," liet een woordvoerder weten.



Het is zeldzaam dat een vrouw aan boord van een vliegtuig bevalt, maar het voorval op weg naar Portland is zeker niet de eerste keer. In april beviel een vrouw van een baby op een vlucht naar New York. Eveneens vorig jaar beviel een vrouw aan boord van een vliegtuig dat van Dakar naar Brussel onderweg was. In 2022 gebeurde hetzelfde aan boord van een KLM-vliegtuig, dat vanuit Ecuador op weg was naar Amsterdam.

Reacties

28-04-2026 17:12:00 allone

Oudgediende



Ze was hoogzwanger. Had al weeën. En dan stapt ze in een vliegtuig?????

