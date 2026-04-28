Duitse toerist wordt tijdens slangenshow in Egypte gebeten en overlijdt

In Egypte is een Duitse vakantieganger overleden door een slangenbeet. De 57-jarige man werd in zijn been gebeten tijdens een show van een zogenoemde slangenbezweerder, meldt de politie in Beieren, waar de man vandaan kwam.



Andere aanwezigen kregen de cobra's over hun schouders gedrapeerd. Foto ter illustratie.



Het slachtoffer was met zijn familie op vakantie in Hurghada, aan de Rode Zee. Daar kwam de slangenbezweerder langs in het hotel met twee slangen, vermoedelijk cobra's, voor een show met de reptielen. Bezoekers kregen de slangen over de schouders gedrapeerd, waarna de slangenbezweerder een van de slangen door de broekspijp van de Duitse man liet kruipen. Daar ging het mis. Tijdens de act beet de slang hem in zijn been, schrijft The Guardian.



De Duitser vertoonde na de beet 'directe tekenen van vergiftiging' en moest worden gereanimeerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De Beierse politie doet onderzoek naar de precieze omstandigheden van het incident.



Kortgeleden ontsnapte een slang van twee meter uit een woning in het Limburgse Vaals. Gelukkig werd die al snel gevonden en kon de eigenaar het reptiel mee naar huis nemen.

Reacties

28-04-2026 10:59:43 allone

Oudgediende



„dat doet hij anders nooit“

Wie vertrouwt er nu een giftige slang? 🤔

28-04-2026 11:30:15 Spotcatus

Erelid



Mijn slang (tapijtpython van 2,5 m) doet dat nooit, dat is iemand doodbijten! Ze heeft mij al twee keer aan mijn hand gehangen! Gelukkig is ze niet giftig en als wurgslang niet in staat om een mens te wurgen! Als ze bijt dan heb ik iets niet goed gedaan. De slang is een dier dat je met beleid moet handelen. De mens is dus altijd fout! Doet even pijn maar de kleine wondjes genezen binnen een paar dagen. Dus totaal ongevaarlijk! Een cobra zou ik niet zo snel door mijn broekspijp laten kruipen! Ze zal maar schrikken zeg! Waarschijnlijk is dat ook hier gebeurd. Zoiets gaat 100 keer goed en dan een keer goed fout!



Laatste edit 28-04-2026 11:30

28-04-2026 11:34:00 allone

Oudgediende



@Spotcatus :

Waarom heb je een slang?

28-04-2026 11:35:39 Spotcatus

Erelid



@allone : Het zijn echt prachtige dieren en super interessant!

28-04-2026 11:39:15 allone

Oudgediende



@Spotcatus :

Interessant om te observeren?

28-04-2026 14:48:50 Spotcatus

Erelid



Het liep in iedere geval nu niet met een sisser af

