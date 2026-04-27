Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie

Ze waren pas twintig en wilden een duif redden die verstrikt was geraakt in een hoogspanningskabel bij hun woonplaats in Noord-Italië. Wat een onschuldige oefening voor een jachtpartij had moeten zijn, eindigde in een drama dat een hele gemeenschap ontwricht.

De tweelingbroers Francesco en Giacomo Ierloni gebruikten een lange stok van koolstofvezel om de vogel los te krijgen, maar raakten daarbij een middenspanningslijn op tien meter hoogte. Een van hen kreeg een fatale schok en viel neer; de ander probeerde hem nog weg te trekken en werd op zijn beurt geëlektrocuteerd. Hun vader en oom vonden de jongens later dood op de bosgrond, arm in arm, slechts enkele dagen voor hun verjaardag.

De burgemeester, die de broers persoonlijk kende, sprak van “gouden jongens” die bekend stonden als hardwerkend en vriendelijk en zijn verdriet nauwelijks in woorden kon vatten. Het forensisch onderzoek wees uit dat ze door een hartstilstand als gevolg van de elektrische schok zijn overleden.

Reacties

27-04-2026 14:08:30 allone

Te triest voor woorden.



Arm in arm klinkt te romantisch.



Heeft De Duif het overleefd?



Laatste edit 27-04-2026 14:09

