Enschedese school sluit deuren uit angst voor examenstunt

Het Enschedese Bonhoeffer College sluit vrijdag de locatie aan de Van der Waalslaan. In een brief aan ouders en leerlingen meldt het schoolbestuur zich zorgen te maken over een geplande eindexamenstunt.

"De afgelopen periode hebben wij signalen ontvangen over plannen rondom de eindexamenstunt die niet passen binnen onze schoolomgeving en kunnen leiden tot onveilige situaties en mogelijke schade", laat het schoolbestuur weten in de brief. "Daarom hebben wij besloten om morgen de school gesloten te houden."



Voor de leerlingen betekent dat een dag eerder meivakantie. De eindexamenkandidaten zien hun stunt nu definitief in het water vallen. Wat zij precies van plan waren is niet duidelijk. Eerder besloot de school de examenstunt al te verbieden, nadat eerdere examenstunts uit de hand liepen. Er zou sprake zijn geweest van vernielingen en medewerkers en leerlingen zouden zich onveilig hebben gevoeld.

Nadat de school de stunt verbood, werd het schoolgebouw aan de Van der Waalslaan beklad. Er verschenen leuzen als 'Angst regeert' en scheldwoorden gericht aan het schoolbestuur. Ook werd er een hakenkruis op een raam getekend.

De school heeft de bekladdingen inmiddels laten verwijderen



Het Bonhoeffer College is niet de enige school die worstelt met examenstunts. Vanmorgen werden leerlingen van middelbare school De Waerdenborch in Holten naar huis gestuurd toen ook daar volgens het schoolbestuur de veiligheid in het geding kwam tijdens een stunt.

Reacties

24-04-2026 09:05:31 Spotcatus

Wie verzint dat zo'n stunt met vernielingen gepaard gaat? Mafkezen! Vroeger deden we grappige dingen. Niets kan mee normaal tegenwoordig!

