Reddingsvest Titanic blijkt opnieuw goud waard, 114 jaar na beruchte scheepsramp

Een reddingsvest van de gezonken Titanic is geveild voor 670.000 pond (bijna 770.000 euro). Zo melden Britse media. Laura Mabel Francatelli, een passagier uit de eerste klas, droeg het ruim honderd jaar geleden terwijl ze een reddingsboot betrad om de gedoemde oceaanstomer net op tijd te verlaten.Francatelli was één van de ruim zevenhonderd mensen die de wereldberoemde scheepsramp in april 1912 uiteindelijk wisten te overleven. De Titanic zou ‘onzinkbaar’ zijn, maar scheurde op haar eerste reis langs een ijsberg, waarna het schip opengereten en gedoemd in het ijskoude oceaanwater verdween.Volgens het Britse veilinghuis Henry Aldridge & Son gaat het om het enige reddingsvest van een Titanic-overlevende dat ooit op een veiling is aangeboden. Francatelli en andere inzittenden van reddingsboot 1 hebben hun naam op het reddingsvest geschreven.Voor de veiling werd rekening gehouden met een prijs van tussen de 250.000 en 350.000 pond. Bij dezelfde veiling werden ook andere voorwerpen van de Titanic aangeboden. Onder meer de BBC meldt dat een zitkussen van een reddingsboot is verkocht voor 390.000 pond.De Titanic was bij haar introductie het grootste en meest luxueuze schip ter wereld. De botsing met de ijsberg zorgde er echter voor dat vijf compartimenten vol water liepen waarna ze zonk. Van de 2228 passagiers aan boord, overleefden er slechts 705. Een belangrijke oorzaak was het tekort aan reddingsboten. Vooral passagiers uit de eerste klas brachten het er levend vanaf.