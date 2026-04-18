Officieel: Frans parlement zegt ‘non’ en ‘adieu’ tegen alle milieuzones

Na jaren soebatten is er dan eindelijk een knoop doorgehakt: de Assemblée Nationale en de Senaat hebben besloten dat álle milieuzones in Frankrijk moeten verdwijnen.



Het besluit is onderdeel van een nieuwe wet die uit vele aspecten bestaat en vooral draait om ‘economische vereenvoudiging’. Ondanks een laatste poging van de Franse regering om de milieuzones te redden met een voorstel om dit over te laten aan de gemeentebesturen, stemden 275 parlementariërs voor de ‘vereenvoudigingswet’ en 225 tegen. 30 volksvertegenwoordigers onthielden zich van stemming. Het debat werd meermaals uitgesteld en nu tot na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maand. Op dinsdag 14 april 2026 werd dan eindelijk een knoop doorgehakt. Een dag later stemde ook de Senaat (zeg maar onze Eerste Kamer) in met de wet en dus ook voor afschaffing van de milieuzones.



De volksvertegenwoordigers willen dat alle milieuzones (oftewel ‘ZFE’ in het Frans: Zone à Faibles Émissions, wat letterlijk “lage-emissiezone” betekent) al in 2026 worden afgeschaft. Of dat inderdaad al dit jaar gaat gebeuren, is nog maar de vraag, want de Constitutionele Raad moet ook nog een oordeel vellen over de gang van zaken. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat voor afschaffing van de ZFE’s een apart wetsvoorstel benodigd is. En dan begint het hele spel dus weer van voren af aan.



Als de Constitutionele Raad een en ander goedkeurt, als er een schema is opgesteld én als de lokale overheden hun kont niet in de krib gooien, pas dan kunnen de milieuzones definitief in de prullenbak. Naar alle verwachting heb je dus ook aanstaande zomer nog steeds de zogenaamde “Crit’Air”-sticker op je voorruit nodig als je door (of vlak langs) bijvoorbeeld Parijs, Lyon of Lille wil rijden. De kleur van de sticker bepaalt of jouw auto of camper is toegestaan in de betreffende milieuzone. Doorgaans geldt: hoe ouder het voertuig, hoe eerder je geweerd gaat worden. Diesel of benzine speelt daarbij ook nog een rol. Elektrische auto’s zijn per definitie toegestaan, maar desondanks heb je daarvoor een sticker nodig.

