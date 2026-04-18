Miauw, miauw: piloten op vingers getikt na dierengeluiden over de radio

Een opmerkelijk incident in de Verenigde Staten. Op de frequentie van de luchtverkeersleiding van het Ronald Reagan Washington National Airport waren plots dierengeluiden te horen. Het gemiauw en geblaf was echter niet afkomstig van dieren op de lijn, maar van de piloten in de cockpit.



De dierengeluiden waren volgens Amerikaanse media op 12 april te horen over de radiofrequentie van de luchtverkeersleiding van het Amerikaanse vliegveld. Het gemiauw was afkomstig van de piloten en ogenschijnlijk als grapje bedoeld. Dat de luchtverkeersleiding daar anders over dacht, bleek wel toen er direct een berisping kwam: "Jullie dienen je te gedragen als professionele piloten."



Die berisping werd beantwoord met nog meer gemiauw en geblaf. "Daarom vliegen jullie nog steeds RJ", was de reactie die niet lang op zich liet wachten. RJ verwijst naar 'regional jet', oftewel een kleinere maatschappij.



Ook de Federal Aviation Administration kan niet lachen om het voorval en heeft een onderzoek aangekondigd. In een verklaring schrijft de waakhond dat de regelgeving piloten verbiedt om 'niet-essentiële gesprekken te voeren wanneer ze zich onder de 10.000 voet hoogte bevinden'.



Ook de pilotenvakbond is niet te spreken over de actie van de vliegers. Zender ABC News sprak met woordvoerder Dennis Tajer die de piloten van American Airlines vertegenwoordigt. Hij zei dat hij al eerder gemiauw op de 'bewakingsfrequentie' had gehoord. De bewakingsfrequentie wordt door piloten en luchtverkeersleiders zelden gebruikt, omdat deze is gereserveerd voor noodgevallen.



"Het is geen entertainment, het is een serieuze frequentie met een serieus doel", zei Tajer. "Alles wat dat verpest met flauwe humor of een of andere vorm van gekkigheid wordt niet goed ontvangen en moet stoppen."

Reacties

18-04-2026 08:05:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.671

OTindex: 97.674

“It’s our serious responsibility not to be too serious about life”

18-04-2026 12:08:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.737

OTindex: 97.352

Geintjes maken mag dus niet. Wel begrijpelijk. Maar zelfs een piloot heeft weleens een melige bui....

18-04-2026 19:14:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.363

OTindex: 28.876

De maritieme industrie heeft dat ook nog wel eens. Vooral rond de Middellandse Zee, met name de Afrikaanse zijde.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.