De familie Heinen trok met 30.000 blikjes naar Walibi.

AALTEN - Met een vrachtwagen gevuld met 30.000 statiegeldblikjes trok de familie Heinen uit De Heurne dit weekend naar Walibi. Het gezin wilde zo geld ophalen voor Stichting Opkikker. Fleur en haar zusje Suze hebben allebei een taaislijmziekte. Drie jaar geleden haalden ze zelf veel steun uit een Opkikkerdag en daarom wilden ze graag iets terugdoen.Stichting Opkikker bezorgt zieke kinderen een onbezorgde dag, zo ervaarde Fleur in 2023. Ze had de grote wens om met haar moeder te trouwen en die wens ging in vervulling: compleet met een mooie bruidsjurk en groot feest met familie beleefde Fleur een onvergetelijke dag."We hebben een Opkikkerdag beleefd waar we nog regelmatig aan terugdenken. Daarvoor willen we graag onze handen uit de mouwen steken", vertelt moeder Marloes.Er blijken veel mensen te zijn die wel willen meewerken aan de actie. Zo lukt het het gezin om een recordopbrengst van 30.000 statiegeldblikjes en flesjes op te halen. "31.671, om precies te zijn", vertelt Marloes. "We hebben veel acties gehouden, zoals een sponsorloop, en reclame op Facebook gemaakt. De flessen kwamen eigenlijk zo onze kant op.""We zijn langs deuren geweest en veel mensen kwamen zelf flessen brengen", vult Fleur aan. "Ook hebben we op verschillende plekken bakken neergezet waar mensen flessen in konden doen." Toch had het gezin niet verwacht dat de inzameling zó goed zou lopen. "Het is nog meer dan gedacht. Echt geweldig!"Volgens Fleur is het belangrijk dat er een Opkikkerdag is voor zieke kinderen. "Kinderen kunnen op zo'n dag toch het ziek zijn even vergeten en een leuke dag hebben", vertelt ze.Tijdens de Ambassadeursdagen op zaterdag 11 april en zondag 12 april verwelkomde Stichting Opkikker bijna 2300 gezinnen met in totaal ruim 10.000 gasten in Walibi Holland: volgens de stichting een recordaantal. Deze gezinnen, waarvan één van de gezinsleden langdurig ziek is, zetten zich als ambassadeur van de stichting in voor andere gezinnen.