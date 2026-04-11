Ahoy roept K3-fans op: kom zondagmiddag niet met ov naar concert

Concertzaal Ahoy adviseert mensen die komende zondag naar het middagconcert van K3 Originals gaan om niet met het openbaar vervoer te komen. Die dag vindt ook de marathon van Rotterdam plaats, wat tot drukte op de stations zal leiden.



Ook fans die met de auto komen, moeten rekening houden met vertraging. Ahoy is wel gewoon bereikbaar via afslag 19a vanaf de A15, meldt Ahoy.



Ahoy raadt aan zondag tussen 07.00 uur en 17.00 uur niet met het openbaar vervoer te reizen. Een woordvoerder zegt tegen RTV Rijnmond dat er 'alternatieve vervoersopties zijn, zoals busreizen'. Volgens de lokale omroep reizen normaal gesproken duizenden concertgangers met de metro naar Ahoy.



K3 Originals geeft zondag ook een avondconcert, dat om 20.30 uur van start gaat. Daar geldt de waarschuwing om het ov te mijden niet voor.



De originele leden van poptrio K3, Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts, geven deze maand zeventien reünieconcerten in Ahoy. Alle concerten van de Vlaamse zangeressen zijn uitverkocht.

Reacties

11-04-2026 09:22:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.299

OTindex: 28.876

Niet met het openbaar vervoer? Tuurlijk. Dam komen ze allemaal met de auto.

11-04-2026 13:32:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.635

OTindex: 97.576



Laatste edit 11-04-2026 13:32 @Emmo : waarschijnlijk bedoelen ze dat je helemaal niet moet komenOf je met een helikopter moet laten droppen…..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.