Bij supermarkt Plus in de wijk Eschmarke in Enschede heeft bijna vier dagen lang een explosief in een winkelschap gelegen, voordat het ontplofte. Uit onderzoek van de politie blijkt dat een man op vrijdagmiddag 13 maart iets in het schap heeft geplaatst. Op dinsdag 17 maart volgde de explosie.
Het is een komen en gaan van hulpdiensten op dinsdag 17 maart bij de Enschedese supermarkt. Het winkelpersoneel treft die ochtend een ravage aan. Overal in de winkel liggen glasscherven en producten liggen op de grond.
Rond 00.20 uur die nacht is er iets ontploft in de supermarkt. De winkel blijft de hele dag gesloten voor onderzoek. Wat er precies in het schap heeft gelegen en hoe het voorwerp is geëxplodeerd, is nog onduidelijk. Wat de politie wel weet: het voorwerp heeft dagenlang in het winkelschap gelegen.
De man die het plaatst, is namelijk op vrijdagmiddag 13 maart in de winkel. Bij de ingang komt hij goed in beeld. Hij heeft een stevige baard, draagt een lange jas, een pet en een rugtas. Foto
Binnen valt zijn gedrag op: hij kijkt niet naar producten en pakt ook niets. Toch laat hij iets achter in een winkelschap. Zonder iets af te rekenen loopt hij daarna langs de kassa’s weer naar buiten.
Ruim drie dagen later, in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 maart, ontploft het voorwerp rond 00.20 uur. "De verdachte heeft een enorm risico genomen", vertelt politiewoordvoerder Amber Maathuis. "De supermarkt is op zaterdag 14 maart open geweest en op maandag 16 maart ook. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat waren er klanten en personeel in de winkel. We moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de explosie had plaatsgevonden in een drukke winkel. Daarom nemen we deze zaak hoog op en willen we zo snel mogelijk weten wie de man is."
De man die het voorwerp achterlaat, is ook gefilmd aan de Gronausestraat in Glanerbrug, vlak bij de Duitse grens. Voordat hij bij de supermarkt in de wijk Eschmarke is, komt hij te voet de grens met Duitsland over. Na zijn supermarktbezoek gaat hij ook weer lopend die kant op. Mogelijk komt hij uit Duitsland.
"We hopen dat iemand ons meer kan vertellen over zijn verdere vluchtroute", zegt Maarhuis. "Wellicht heeft hij een deel van de route van Glanerbrug naar de supermarkt in een voertuig afgelegd, of is hij uiteindelijk bij de grens in Duitsland in een voertuig gestapt. Alle informatie daarover is welkom. Ook als iemand ons kan vertellen wie deze man is, waar hij verblijft, of waarom deze man dit heeft gedaan, dan horen wij dat graag."
