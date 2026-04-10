Enorme poepgeur na explosie bij bruidswinkel

Bij Bruidshuis Diana in Boxmeer is donderdag een ontploffing geweest. Het lijkt een explosief vol uitwerpselen te zijn, de politiewoordvoerder spreekt nog van ‘smurrie’. De mede-eigenaar tast in het duister waarom juist zijn winkel slachtoffer is.Er is veel politie op de been in Boxmeer. Wat er precies is gebeurd, is nog mysterieus. Er is schade te zien aan het pand. De voorgevel en de straat lijken te zijn besmeurd met uitwerpselen. Dit is waarschijnlijk gebeurd door een explosief vol poep.Omstanders zouden rond 04.30 uur een harde knal hebben gehoord. Ook ging er rond die tijd een alarm af in de winkel, vertelt de mede-eigenaar.Hij heeft geen idee waarom het is gebeurd en zegt van tevoren niet ruzie te hebben gehad of iets dergelijks. Ook medewerkers van de winkel weten niet wat er aan de hand is.Sinds 08.30 uur was de straat afgezet, deze is inmiddels weer vrijgegeven. Dit terwijl het nog ontzettend stinkt in de straat, meldt een verslaggever ter plaatse. Er is ook nog geen schoonmaakploeg langs geweest.