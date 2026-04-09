Waarom steeds meer autospiegels zijn verpakt in mysterieuze hoezen

In grote steden worden steeds meer auto's voorzien van een soort stoffen zak met een touwtje eraan. Vooral in Amsterdam lijkt sprake van een trend. Maar wat is de reden van deze ogenschijnlijk omslachtige inpakceremonie?Het gaat in ieder geval niet om het vorstvrij houden van de spiegels en ook zijn ze niet bedoeld om ze schoon te houden. Wat blijkt: de zakken dienen als bescherming tegen diefstal. Buitenspiegels zijn – net als airbags, navigatiesystemen en katalysatoren – tegenwoordig roofgoed.„Vooral de spiegels van de automerken Mercedes, Audi en BMW blijken in trek bij dieven”, aldus de politie. „Het gaat voornamelijk om spiegels met daarin ‘hightech elektronica’ zoals ledverlichting.” Ook Tesla-spiegels hebben een enorme aantrekkingskracht op boevenbendes, die er vaak op bestelling op uit trekken.De politie noemt het opvallend dat bij veel voertuigen alleen het glas van de buitenspiegels wordt ontvreemd. Maar er worden ook veel volledige zijspiegels gestolen en dat is dus te verklaren door de dure technologie die erin zit. Een Tesla-buitenspiegel zou op de zwarte markt rond de 1300 euro opleveren, zo weten ze bij AutoWeek.En de zakjes dan? Dat blijken kevlar hoezen te zijn met een slot, die niet doorgesneden kunnen worden met een mes. Ook zagen en knippen lukt niet en zelfs een slijptol loopt erop vast. Dat komt doordat de hoezen uit drie lagen bestaan: een kevlar buitenzijde, een stoffen binnenhoes van versterkt polyethyleen en dan nog een derde laag van polyester. Ze worden vastgezet met een extra sterke kabel en een slot. Een setje van twee hoezen kost 139,99 dollar (127,30 euro) in de Verenigde Staten.Volgens de politie is het zonder de hoezen moeilijk om je auto te beschermen tegen spiegeldiefstal. „Als je er niet voor kiest om die te gebruiken, adviseren we om je auto in je eigen straat te parkeren”, zegt een woordvoerder. „De mensen in jouw straat weten vaak dat de auto van jou is en hebben het eerder door wanneer een vreemde zich verdacht ophoudt bij jouw voertuig. Ook een autoalarm jaagt veel inbrekers weg. En ten slotte is het raadzaam om het licht aan te doen als je vanuit je huis verdachte personen ziet, en de politie te bellen.”