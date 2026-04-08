Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

Skyr met rode vruchten, amandelmelk, geraspte wortels met citroen: het zijn precies de producten waarmee supermarkten ons een gezond gevoel geven, met kreten als “rijk aan eiwit”, “suikervrij” of “zonder conserveermiddelen”. Toch worden ze door Foodwatch ingedeeld als ultrabewerkt, omdat er ingrediënten in zitten die geen enkele thuiskok in de kast heeft: verdikkingsmiddelen, textuurverbeteraars, conserveermiddelen en andere additieven die structuur, kleur en smaak moeten nabootsen.

Op basis van de NOVA-classificatie, die de mate van verwerking van producten in kaart brengt, wijst de organisatie tien alledaagse producten aan, waaronder Alpro’s geroosterde amandeldrink, geraspte wortelen met citroensap van Carrefour, tonijn met citroen, knapperige muesli en Yoplait Skyr met rode vruchten. Ze ogen eenvoudig, maar zijn volgens Foodwatch “sterk bewerkt” door de opeenstapeling van industriële processen en cosmetische additieven.



De spanning zit precies daar: producten die hoog scoren op eiwit of vezels en soms een keurig Nutri-scoreprofiel hebben, vallen tegelijk in de categorie ultrabewerkt. Onderzoekers koppelen een hoge inname van ultrabewerkte voeding inmiddels aan een verhoogd risico op chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, type 2-diabetes, obesitas en bepaalde vormen van kanker. In Frankrijk is naar schatting een aanzienlijk deel van de dagelijkse calorie-inname afkomstig uit dit soort producten; in sommige markten gaat het al richting 60 procent van het aanbod.

Fabrikanten slaan terug. Danone, producent van Alpro, benadrukt dat er geen universele definitie van “ultrabewerkt” bestaat en dat je een product in zijn geheel moet beoordelen op voedingsprofiel. Yoplait kondigt ondertussen aan dat het twee additieven schrapt uit zijn Skyr-receptuur, terwijl Carrefour onderzoekt of het xanthaangom uit zijn geraspte-wortellijn kan vervangen.



Foodwatch vindt dat niet genoeg en vraagt de overheid om een verplicht en helder etiket dat direct aangeeft of een product ultrabewerkt is. In de praktijk zijn deze “grensgevallen” nu nauwelijks te herkennen in het schap: de consument ziet gezondheidsclaims, maar niet de lange lijst industriële hulpstoffen erachter.

Daarmee schuift de discussie op van vet, suiker en zout naar een bredere vraag: hoeveel industrie in ons eten vinden we nog acceptabel, zelfs als het er gezond uitziet? De strijd om dat label op de voorkant van de verpakking is in feite een strijd om vertrouwen – tussen fabrikanten die hun recepten stap voor stap bijstellen, en waakhonden die vinden dat de consument eindelijk het hele verhaal verdient.

Reacties

08-04-2026 21:04:02 allone

Oudgediende



Verbaast me niet

Zelf je eigen eten maken

en weinig bewerkte producten kopen

is altijd het verstandigste

En de definitie van 'gezond' verandert voortdurend. Reclame kun je iig sowieso nooit geloven

