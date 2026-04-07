Bosnische ballenjongen groeit uit tot volksheld na stelen spiekbriefje in WK-strijd

De Bosnische voetballers worden in hun land beschouwd als helden nadat zij ten koste van Italië het WK voetbal bereikten. Maar een veertienjarige ballenjongen kan na een memorabele diefstal al helemaal niet meer stuk.De veertienjarige Afan Cizmic speelde namelijk een hoofdrol in de gewonnen penaltyreeks, zo blijkt nu. De Bosnische jongen, zelf spits bij een amateurclub in de buurt, zag plots een spiekbriefje bij de handdoek van de Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma liggen.Daarop stonden alle favoriete hoeken van de Bosnische penaltynemers. Cizmic zag zijn kans schoon en stopte het briefje snel in zijn broekzak. „Ik wist meteen wat het was. Ik heb het opgepakt en snel verstopt’’, aldus Cizmic in gesprek met het Bosnische Face TV.Donnarumma betrapte de dief en beklaagde zich nog bij de scheidsrechter. Woedend eiste de keeper zijn briefje terug, maar tevergeefs. „Hij was heel teleurgesteld en boos’’, zei de ‘dader’ stralend. „Hij bleef maar zoeken in zijn handdoek, maar hij kon het niet meer vinden.’’Het bleek een gouden zet: Bosnië en Herzegovina benutte alle vier de strafschoppen, terwijl Italië er twee miste. Zo plaatste Bosnië zich voor het eerst sinds 2014 voor het WK, waar het grote Italië nu al drie edities op rij van miste.Trots toonde Cizmic het spiekbriefje aan de Bosnische televisiekijkers. In zijn thuisland kan hij niet meer stuk. „Neem hem mee naar het WK’’, zo luidt de oproep in het land. In Italië zijn ze er logischerwijs een stuk minder blij mee. ‘De onsportieve held’, zo noemt La Gazzetta Dello Sport hem.