Kleine visjes beklimmen grote waterval

Deze visjes van nog geen halve centimeter lang beklimmen een 15 meter hoge waterval. Daar zijn ze bijna 10 uur zoet mee.Het is bekend dat sommige vissen niet alleen kunnen zwemmen, maar ook kunnen klimmen. Grondels op Hawaï beklimmen bijvoorbeeld watervallen van meer dan 100 meter hoog. Toch kunnen verreweg de meeste soorten dit niet; het blijft daarom bijzonder als wetenschappers een nieuwe klimmende vissoort ontdekken.En dat is nu weer gebeurd, in de Democratische Republiek Congo, zo melden biologen in Scientific Reports. Ze bestudeerden oorvissen in de Luvilombo-rivier die geen Nederlandse naam hebben; wetenschappers noemen ze Parakneria thysi.Op vier momenten in 2018 en 2020 zagen de biologen hoe duizenden oorvissen de wanden van de Luvilombo-watervallen beklommen. Samen zijn die ongeveer 15 meter hoog. De visjes die dit deden waren slechts 37 tot 48 millimeter lang.De onderzoekers zagen hoe de visjes hun borst- en buikvinnen gebruikten om de verticale rotswanden te beklimmen. Die vinnen hadden kleine haakachtige uitsteeksels waarmee ze zich waarschijnlijk vasthielden. Ze bewogen ook hun achterlichaam heen en weer tijdens het klimmen.De biologen schatten dat een vis gemiddeld negen uur en 45 minuten nodig heeft om de top van de Luvilombo-watervallen te bereiken. In deze periode klimmen ze 15 minuten, houden ze korte pauzes van in totaal 30 minuten en rusten ze negen keer een uur lang uit. Het kwam ook wel eens voor dat vissen door een plens water weer naar beneden vielen. Dit gebeurde vooral wanneer ze ondersteboven klommen om overhangende rotswanden te trotseren.Het geklauter vond voornamelijk plaats tegen het einde van het regenseizoen (tussen april en mei) in jaren dat er veel regen was gevallen. Er stroomde dus veel water door de rivier en van de watervallen af – wat het klimmen extra uitdagend maakte.Waarom de visjes deze helse klimtocht afleggen? Daar hebben de onderzoekers nog geen definitief antwoord op. Misschien willen ze terugkeren naar hun leefgebied nadat ze tijdens hevige regenval door de sterke stroming de watervallen zijn afgevallen. Het is ook mogelijk dat ze migreren naar gebieden met minder competitie voor voedsel of minder roofvissen, zoals de glasmeerval Schilbe intermedius.