Duitse mannen vinden tijdens paaseieren zoeken mogelijk zeer radioactieve stof

Twee mannen in Duitsland zijn gisteren tijdens het zoeken naar paaseieren gestuit op een flesje met het opschrift 'Polonium-210'. Dat is een potentieel dodelijke en zeer radioactieve stof.



De mannen vonden het flesje in een tuin in Vaihingen an der Enz, ten noordwesten van Stuttgart. Na de vondst werd direct groot alarm geslagen. Het gebied rondom de tuin werd ruim afgezet en volgens Duitse media waren meer dan honderd hulpverleners ter plaatse. Ook een speciaal team voor stralingsincidenten en een deskundige die werkt in een kerncentrale werden opgeroepen.



Volgens de brandweer leek het flesje authentiek, omdat de tekst netjes en officieel was aangebracht. Ook zou het gewicht passen bij polonium-210, dat een relatief zware stof is. Het flesje is meegenomen voor verder onderzoek.



Of polonium-210 daadwerkelijk in de flacon zat, is nog niet duidelijk. Uit eerste metingen aan de buitenkant van het flesje bleek geen verhoogde straling. Ook raakten de mannen die het flesje vonden niet gewond.



Polonium-210 heeft geen geur, kleur of smaak en is lastig te detecteren. Wie een kleine hoeveelheid inademt of binnenkrijgt, kan ernstig ziek worden of overlijden.

Reacties

06-04-2026 17:14:11 allone

Vreemde vondst. Wie had het daar verloren?

