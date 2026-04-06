NK Eieren zoeken eindigt in emotionele overwinning

ARNHEM - Peter Paul uit Well (gemeente Maasdriel) is zaterdag Nederlands kampioen Eieren Zoeken geworden. Hij won daarmee de hoofdprijs van 10.000 euro.

Tijdens de finale in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wist Paul de meeste gouden eieren te vinden. Ruim 500 gouden eieren waren daar verstopt op drie locaties.



Na de eerste twee rondes wist Paul zich op het nippertje te plaatsen voor de finaleronde. “Mijn doel was eigenlijk gewoon: knallen en de laatste ronde halen. Mijn tactiek was om zo snel mogelijk helemaal naar achter te rennen en van daaruit terug naar voren te werken. Ik dacht dat de eerste rondes niet top gingen. En toen stond ik ineens in de finale!"

"Ik was 's middags al eerder in het Openluchtmuseum om mogelijke zoeklocaties te scouten. Je weet natuurlijk niet precies op welke plekken je moet zijn, maar ik probeerde alvast in te schatten waar eieren verstopt zouden kunnen liggen. Dat heeft denk ik geholpen."



Paul reageerde emotioneel op zijn winst: "Dit betekent heel veel voor mij. Mijn dochter is chronisch ziek en ik ga het prijzengeld gebruiken voor dolfijnentherapie in Curaçao. Daar gaan we volgende week naartoe. Deze therapie kost in totaal 17.000 euro, dus deze bijdrage maakt echt het verschil voor ons."

Reacties

06-04-2026 12:12:15 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 436

OTindex: 1.268

Jammer dat die therapie niet in Nederland kan. Misschien iets voor Harderwijk?

06-04-2026 17:12:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.596

OTindex: 97.485



Veel succes 👍



: Ik mag toch hopen dat de dolfijnen in Curaçao niet in een zwembadje rondjes zwemmen. Dan hebben de dolfijnen therapie nodig Chronisch ziek en dolfijntherapie helpt? 🤔Veel succes 👍 @Spotcatus : Ik mag toch hopen dat de dolfijnen in Curaçao niet in een zwembadje rondjes zwemmen. Dan hebben de dolfijnen therapie nodig

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.