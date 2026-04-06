Aftrap IJsselderby uitgesteld vanwege gezichtsbedekkende kleding in uitvak

De IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle staat vanmiddag weer op het programma. Volg het duel hieronder op ons scorebord.

De aftrap van de wedstrijd is uitgesteld. In het uitvak dragen meerdere supporters van PEC Zwolle gezichtbedekkende kleding. Dat is verboden en was niet de afspraak. De directie van PEC Zwolle en Ryan Thomas zijn verhaal gaan halen bij de meegereisde supporters. Dit heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het is nog onbekend wanneer de wedstrijd gaat beginnen.

