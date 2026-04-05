Spaanse oud-stierenvechter in Málaga gedood door stier

In de Spaanse stad Málaga is een voormalig stierenvechter gedood door een stier. De man, de 51-jarige Ricardo Ortiz, hielp bij het uitladen van dieren bij de arena in de Zuid-Spaanse stad toen hij op de hoorns werd genomen. Medische hulp kwam te laat, de man was al overleden.



Het incident gebeurde bij de arena La Malagueta, voorafgaand aan een evenement ter ere van de kunstenaar Pablo Picasso. Bij die Corrida Picassiana zijn de versiering in de arena en de kostuums van de stierenvechters gebaseerd op werken van Picasso. De schilder en beeldhouwer werd in 1881 in Málaga in geboren en had een levenslange fascinatie voor stierenvechten.



De Corrida Picassiana wordt traditioneel in Málaga op paaszaterdag gehouden. Drie matadoren nemen het daarbij op tegen zes stieren. Het evenement ging ondanks het sterfgeval gewoon door.



De omgekomen Ortiz, die ook uit Málaga kwam, had zelf een verleden als stierenvechter, maar hij had zijn carrière al lang geleden beëindigd. Hij was wel nog steeds verbonden aan de arena in Madrid. De organisatie condoleert zijn familie en vrienden en spreekt van een man die "geliefd en gerespecteerd" was in de gemeenschap.



Stierenvechten is een controversiële traditie die in Spanje en andere landen waar het voorkomt steeds meer onder druk staat. Dierenrechtenactivisten ageren er al veel langer tegen en noemen het een barbaars gebruik. Bij stierengevechten worden dieren in de arena uitgedaagd, om uiteindelijk door de matador te worden doodgestoken. Voorstanders wijzen erop dat het een eeuwenoude culturele traditie is.



In Spanje is het aantal festivals en evenementen met stieren tussen 2010 en 2023 volgens persbureau Reuters met een derde gedaald. Er worden nu nog jaarlijks zo'n 1500 gevechten gehouden, die vaak samenvallen met religieuze festivals.



Voor de stierenvechters zelf lopen de gevechten bijna altijd goed af. De laatste keer dat een professionele matador in een arena omkwam was in 2016.



Er vallen in Spanje wel met enige regelmaat slachtoffers bij stierenrennen. Dat zijn evenementen waarbij stieren in een stad worden losgelaten en door de straten rennen. Het bekendst zijn de stierenrennen in Pamplona, tijdens de San Fermin-feesten.

Reacties

05-04-2026 18:44:13 allone

Dit is duidelijk karma. Je doodt stieren. Dus word je door eentje gedood.

Zoals je zaait zul je oogsten.

Geen medelijden met de man. Hoogstens met de stier.



Dat het een eeuwenlange traditie is, betekent niet dat je ermee door moet gaan. Een derde van die gevechten minder is dus al een begin.

