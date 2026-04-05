Ruim 150 gewonden bij massale aanval bijen op processie in Panama

Bij een kruiswegprocessie in een Panamese plaats circa 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Panama zijn zeker 150 mensen ernstig door bijensteken getroffen. De grote zwermen bijen vielen de processie aan terwijl de religieuze plechtigheid in Penonomé gaande was. De gelovigen beklommen een berg met een kapel aan de zuidrand van de plaats.

Van de slachtoffers moesten er vijftig naar ziekenhuizen worden overgebracht. Een van de gewonden is de priester die de processie leidde. De autoriteiten spreken van een aanval van Afrikaanse bijen en raden aan vooral zo rustig mogelijk te blijven indien die in de buurt zouden zijn.

Reacties

04-04-2026 18:43:31 allone

Misschien wilden ze graag lijden…. Een echte kruisweg dusMisschien wilden ze graag lijden….

05-04-2026 09:16:12 Spotcatus

Arme bijen! Nu zijn ze dood…

