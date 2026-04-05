Beveiligers laten tas met wapens achter bij woning Londense burgemeester

Politieagenten die de Londense burgemeester Sadiq Khan beveiligden, hebben een tas met vuurwapens achtergelaten op straat bij zijn huis in Zuid-Londen. De tas met een machinegeweer, een Glock-pistool en een taser, werd ontdekt door een passant.



De vinder was een zwangere vrouw, die de tas nieuwsgierig een schop gaf om te zien wat erin zat. Toen ze merkte dat de tas zwaar was, schrok ze en riep ze haar partner. Die opende de tas en ontdekte de wapens, waarna hij de politie belde.



"Gelukkig is er geen wapen afgegaan", zegt vinder Jordan Griffiths tegen de tabloid The Sun. "Anders zouden mijn vriendin en onze baby die volgende maand geboren wordt misschien wel doodgeschoten zijn."



De politie heeft de wapens meegenomen. Een woordvoerder van de Londense politie bevestigt dat de tas was achtergelaten door agenten die de burgemeester beveiligden. De vijf betrokken agenten zijn geschorst. Het is onduidelijk waarom ze de wapens in de tas hadden gestopt en buiten de woning hadden laten liggen.



"Ik vroeg de politie of er misschien een beloning was voor het vinden van de wapens", vertelt Griffiths. "Toen zei een van hen: 'We geven je wel een zak snoep.'" De politie benadrukt dat het incident wordt onderzocht en dat de betrokken agenten disciplinair zullen worden aangepakt als dat nodig is.



De Londense burgemeester Khan ontvangt al jaren veel dreigementen. Daarom wordt hij 24 uur per dag beveiligd. Hij zei in 2021 bij een bijeenkomst rondom een Labour-partijconferentie dat hij een team van vijftien politieagenten heeft, dat hem "dag en nacht" beschermt. Khan heeft zelf nog niet gereageerd op het incident.

Reacties

04-04-2026 18:45:51 allone

Slordig. En niet erg veilig.

Waartegen moet hij beveiligd worden? Want permanent 15 mensen is een dure aangelegenheid. En of het effectief is?

