Himalaya-gidsen beschuldigd van vergiftigen klimmers voor nep-reddingen

In Nepal zijn 32 mensen aangeklaagd voor hun rol in een fraudezaak waarbij toeristen tijdens trektochten in de Himalaya onnodig per helikopter zouden zijn geëvacueerd. De zaak wordt gezien als een van de grootste schandalen in de toerismesector van het land.



Inmiddels zijn elf verdachten aangehouden. Volgens justitie speelden eigenaren en medewerkers van trekkingbureaus, helikopterbedrijven en ziekenhuizen onder één hoedje. Zij zouden samen miljoenen dollars aan verzekeringsgeld hebben buitgemaakt door medische noodgevallen te verzinnen of te overdrijven.



Uit politieonderzoek blijkt dat toeristen tijdens trektochten onder druk werden gezet om een reddingsvlucht te accepteren, bijvoorbeeld door hen bang te maken voor hoogteziekte.



Onderzoekers stellen dat in sommige gevallen voedsel werd vermengd met grote hoeveelheden baking soda. Ook zou soms rauwe kip zijn gebruikt om klachten op te wekken.



Verder kwam het voor dat toeristen na een zware tocht een helikoptervlucht kregen aangeboden als alternatief voor de terugweg, waarna de kosten werden gedeclareerd als medische evacuatie.



De fraude was volgens onderzoekers onderdeel van een goed georganiseerd netwerk. Zo werden meerdere passagiers op één vlucht vervoerd, terwijl verzekeraars afzonderlijke prijzen kregen gefactureerd. Ook zouden medische dossiers en vluchtgegevens zijn vervalst om claims te onderbouwen.



Ziekenhuizen, gidsen en luchtvaartbedrijven deelden mee in de opbrengsten via commissies. In sommige gevallen kregen ook toeristen zelf een financiële prikkel om mee te werken. De Nepalese politie schat dat met de fraude zeker zo'n 20 miljoen dollar is verdiend.



Volgens het onderzoek zijn tussen 2022 en 2025 in totaal bijna 5000 buitenlandse trekkers en klimmers in aanraking gekomen met de betrokken partijen. Hierbij worden meer dan 300 reddingsoperaties als verdacht aangemerkt.



Alleen al één reddingsbedrijf zou meer dan 170 verdachte evacuaties hebben uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie eist in totaal ruim 1,5 miljard Nepalese roepies (ongeveer 8,5 miljoen euro) van de verdachten.



De 'nepreddingen' zijn al jaren een probleem in Nepal. In 2018 bracht de krant Kathmandu Post de fraude voor het eerst aan het licht. Hoewel de overheid toen een onderzoek begon en hervormingen aankondigde, bleven harde maatregelen uit. Volgens onderzoekers kon de praktijk daardoor uitgroeien tot een wijdvertakt systeem.



De zaak heeft een negatieve invloed op de trekkingindustrie van Nepal. Jaarlijks komen duizenden buitenlandse wandelaars naar het land voor de trektochten. Sommige internationale verzekeraars zijn inmiddels gestopt met het aanbieden van polissen voor trekkers in het land, omdat controles lastig zijn in afgelegen berggebieden.

Reacties

04-04-2026 10:25:55 allone

Nepalreddingen zijn dus nepreddingen

Tja. Veel geld is aantrekkelijk. Bij trekkers vooral.

05-04-2026 09:15:16 Spotcatus

Het zou ook eens niet! In deze rotwereld is overal fraude waar geld is!

