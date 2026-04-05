Aangereden kat geopereerd voor 7600 euro, maar baasje is spoorloos

Het is de grootste nachtmerrie van menig kattenbaasje: je harige viervoeter wordt aangereden door een auto. Het overkwam een rode kater in Voorburg. Het dier had een stevige operatie nodig die ruim 7500 euro heeft gekost, maar niemand weet wie zijn baasje is."Hij was een triest hoopje, maar ondanks de pijn ontzettend lief." Zo werd hij volgens Inez de Ligt, directeur Nationale Dierenzorg in Wassenaar, binnengebracht door de dierenambulance. Daarna werd hij omgedoopt tot 'Willem van Oranje'.Willem kreeg het zwaar voor de kiezen, want hij werd aangereden door een auto. Het gebeurde op 22 maart op de Prins Bernhardlaan in Voorburg. De automobilist reed door, maar een omstander belde de dierenambulance. "Zijn bekken was gebroken, de heupkop gescheurd en een heleboel botten waren van hun plek."In eerste instantie was het nog maar de vraag of een behandeling Willem überhaupt goed zou doen. "Ik wilde dat hij nog kon springen, in een krabpaal kon hangen, en dat hij een toekomst heeft. Hij is nog jong." Na onderzoek van de dierenarts kon dat met bijna 100 procent worden gegarandeerd, dus werd hij geopereerd.Tijdens de operatie, die vijf uur duurde werd duidelijk dat Willem van Oranje waarschijnlijk al langere tijd geen baasje heeft. "Hij zat onder de vlooien, was niet gechipt, gecastreerd of gevaccineerd. Dus dan zou je bijna denken dat die al een tijdje buiten heeft gelopen."Dat gevoel werd bevestigd toen er geen reacties kwamen op de oproepen van de stichting. "Als een dier niet gechipt is, maken we gelijk een post op Facebook. Maar er zijn nul reacties gekomen, dus blijft hij bij ons." Wettelijk gezien moet de stichting 14 dagen zoeken naar een baasje, daarna is het dier van de stichting.Dat gebeurt helaas vaker, stelt De Ligt. Zeker met katten. "Er zijn veel zwerfkatten in Nederland, en het worden er steeds meer. Het gebeurt met grote regelmaat dat er geen eigenaar zich meldt." Hoewel dat ook geen pretje is voor de dieren zelf, loopt het flink in de papieren voor de organisatie. In dit geval is er 7600 euro nodig voor de behandeling van Willem."Wij hebben contracten met de gemeente, maar dit is zo'n buitensporig geval. Dus zijn we een inzamelingsactie gestart." Maar dat kan de organisatie niet altijd doen. "Als je elke week een crowdfunding houdt, wordt het natuurlijk ongeloofwaardig."Het geld voor Willem is al bijna bij elkaar. "Ik vind het hartverwarmend. We zitten al rond de 200 donateurs, dat is toch prachtig. Er zijn zelfs al mensen die zeggen dat ze hem willen adopteren."Maar dat is nu nog niet aan de orde voor Willem, hij is nog zeker vijf weken aan het herstellen. "Daarna gaan we kijken wie Willem nou eigenlijk is, en hoe sociaal hij is." Maar het dier is nu al bijzonder voor De Ligt. "Ondanks de pijn is hij heel lief. Zodra iemand binnenkomt, springt hij er gelijk op af. Je weet wat ze zeggen: een kat heeft negen levens."