Bruisende champagne uit de kraan. Ideaal, zou je zeggen, maar ook nét iets te absurd om waar te zijn, zeker nu 1 april in aantocht is. Om te voorkomen dat je erin trapt, zetten we de opvallendste grappen alvast op een rij.
We beginnen met een goede grap van Vogelbescherming Nederland
: die introduceert leeftijdsverificatie voor de populaire Beleef de Lente-webcams. Vanaf 1 april is het kijken alleen nog mogelijk na het invullen van een leeftijdscheck. "Zo beschermen we jonge kijkers tegen livebeelden van parende vogels, die soms onverwacht in beeld komen", meldt de organisatie.
Een andere grap die wat ons betreft meteen in productie mag, is de Quooker Cuvée
: binnen no-time tap je perfect gekoelde, bruisende champagne rechtstreeks uit je Quooker-kraan. Volgens de bedenker blijft de champagne door speciale isolatie en roestvrijstalen onderdelen net zo sprankelend als bij het eerste glas. Bestellen? Dat kan natuurlijk nog niet.
Vanaf woensdag kun je je baard afscheren met Texels Scheerskuum
: 'Skuum voor op je kop!', meldt Texels Bier op Facebook. "Een rijk schuimend scheerschuim, stoer van karakter en vol natuurlijke ingrediënten, zoals onze Texel Skuumkoppe!" Dat het Texelse bier goed schuimt, is een feit, maar of je er echt je gezicht mee kunt scheren? Dat laten we aan de echte waaghalzen onder ons over.
En RET Rotterdam
maakt reizen ineens een stuk persoonlijker: het vertrouwde incheckgeluid bij metro's, trams en bussen verdwijnt. Reizigers mogen voortaan zelf kiezen wat ze horen.
"Stel je voor: je checkt in en hoort niet het standaardpiepje, maar iets dat jij zélf hebt gekozen. Een jodel, een dierengeluid of misschien je favoriete lied? Alles kan!" Voor de lol geldt één regel: geen scheldwoorden, ziektes of onsmakelijke geluiden. Zo blijft het leuk voor iedereen op het RET-netwerk. Eerlijk? We zijn blij dat het een grap is, want al die geluiden door elkaar, daar moet je maar net niet gek van worden.
Domino's lanceert deze week All You Can Eat Delivery
en zoekt enthousiaste bezorgers die wel van een uitdaging houden: twee uur onbeperkt pizza's bezorgen voor 24,99 euro.
Ideaal voor hongerige klanten, en een flinke workout voor de bezorgers, die in die tijd wel vier of vijf keer van de winkel naar hetzelfde adres heen en weer mogen fietsen: gemiddeld zo'n 100 kilometer per dag. Onder begeleiding van echte triatleten en een professioneel wielrenner kunnen zij zich klaarmaken voor de ultieme pizzamarathon.
Bij Villa ArenA pakken ze het woningtekort op een creatieve manier aan: met een tiny house
van slechts 12 m². Compact, stijlvol en verrassend compleet, perfect als logeerplek, extra opslag of gewoon om te ontdekken hoe klein wonen groot kan voelen. Vanaf 6 april te koop.
"We zien dat steeds meer mensen op zoek zijn naar flexibele woonoplossingen, of het nu gaat om duurzaam wonen, mantelzorg of het creëren van extra ruimte", zegt Nathalie Colom, marketingmanager van Woonmall Villa ArenA. "Met dit tiny house laten we zien hoe design en compact wonen hand in hand kunnen gaan."
Monkey Town, bekend van indoor plezier voor kinderen, opent nu ook de deuren voor 60-plussers en dan niet alleen om op de kleinkinderen te passen. Vanaf 1 april kunnen ouderen meedoen aan Seniorenochtenden
: laagdrempelige ochtendgymnastiek in een vertrouwde, speelse omgeving. Olga Commandeur doet gezellig mee.
"Veel ouderen willen actief blijven, maar voelen zich niet altijd thuis in een sportschool", zegt Quinten Luykx, directeur Nederland van Monkey Town. Terwijl grootouders bewegen, kunnen kleinkinderen spelen. Wat een gezelligheid!
Wat voor Albert Heijn begon als een 1 aprilgrap is uiteindelijk écht in productie gegaan: de EI-phonehoes
. Een telefoonhoesje met eierdop aan de achterkant, zodat je tijdens de paasbrunch je telefoon even neerlegt en écht aanwezig bent bij familie en vrienden. "Sinds deze week te koop in gelimiteerde oplage – egg-celent idee, al zeggen we het zelf!", schrijft Albert Heijn.
