Britten staan uren in de rij voor gepofte aardappel

Engelsen wachten tot wel zes uur op hun beurt voor een gepofte aardappel van SpudBros. Dankzij TikTok en de charme van twee broers maakt de Britse klassieker een stormachtige rentree in het Verenigd Koninkrijk.



Patat met jus, bruine bonen en gefrituurde ingewanden van schapen zijn niet weg te denken uit het Verenigd Koninkrijk. Maar een gepofte aardappel? Zelfs de meest chauvinistische Britten keerden de klassieke snack meewarig de rug toe. Tot ieders verbazing maakt de weinig hippe jacket potato nu een glorieuze rentree. Voor de kramen van SpudBros staan mensen urenlang in de rij.

„Hoe maken we een gepofte aardappel sexyer?”, vroeg Jacob Nelson zich af, toen zijn vader Anthony in de Noord-Engelse stad Preston de Hot Potato Tram overnam tijdens de pandemie. Het rode stalletje, een omgebouwde tramwagon, liep onder de vorige eigenaar op zijn laatste benen. De lockdowns maakten de situatie niet eenvoudiger. Niemand liet zijn gezicht zien op het marktplein in het centrum.

Anthony Nelson, omgedoopt tot ‘Spudfather’, begon een TikTokaccount in een wanhopige poging klandizie te trekken. Zijn koddige dansjes sloegen aan. In een mum van tijd had hij meer dan 50.000 volgers. Om geen momentum te verliezen, vroeg hij zijn zoons Jacob en Harley om hulp. Een meesterzet. Met de twee goedgebekte broers aan boord veranderde SpudBros in een internationale hit.

‌

Met in totaal ongeveer 7,5 miljoen volgers op TikTok, YouTube en Instagram is het tweetal een sensatie. Een video met influencer MrBeast, een bezoek van Hollywoodster Glen Powell en een samenwerking met Oscarwinnaar Will Smith hebben SpudBros vleugels gegeven. Met vestigingen in zeven Engelse steden eindigt hun ambitie om een global brand te worden niet. Plannen voor SpudBros in Amsterdam en Las Vegas zitten in de pijplijn.

De gepofte aardappel heeft onder Jacob en Harley een opknapbeurt ondergaan. De basis – een ongeschilde aardappel, gewikkeld in aluminiumfolie – blijft ongewijzigd. Eenmaal uit de oven begint de ware show. Klanten kunnen kiezen uit diverse vullingen voor de opgesneden jacket potato. Van pittige kip en shoarma tot bolognaisesaus en tonijnsalade, eventueel aangevuld met geraspte kaas, knoflookboter en uien.



Dit concept, ideaal voor gelikte Instagramposts, is niet nieuw. Opgedofte aardappelen kwamen en gingen, zonder echt voet aan de Britse grond te krijgen. De populariteit van SpudBros ligt dan ook niet zozeer aan de smaak, maar komt vooral voort uit de cultstatus van Jacob en Harley Nelson. Het tweetal spat van het scherm in video’s van hun onderonsjes met klanten. „Mensen genieten van hun onderlinge magie”, vertelde werknemer Ant Llewellyn onlangs in The Times.



De Nelson-broers winden de Britse Gen Z-generatie om hun vinger met hun zangerige Lancashire-accent. Ongepolijst, laagdrempelig en volks als een jacket potato fungeerden ze in Preston al snel als lokaal uithangbord. Shirts van de lokale voetbalclub, waar het logo van SpudBros op prijkt, zijn verzamelobjecten. Dat de rest van het VK inmiddels net zo wegloopt met het innemende duo, vervult de inwoners met trots.

Bij een evenement in Manchester kampeerden honderden mensen voor de ingang om een (gratis) gepofte aardappel van hen te krijgen. Een pop-upkraam van SpudBros in de sjieke wijk Soho in Londen zorgt dagelijks voor gigantische rijen. In de Britse hoofdstad is dat op zich geen heel bijzondere gewaarwording – voor een tafel bij een sterrenrestaurant of een gelimiteerde editie van een trendy schoen. Maar voor een gepofte aardappel?

