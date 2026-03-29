Nieuwe naam GL-PvdA botst met bestaande partij in Hengelo

De fusiepartij van GroenLinks en PvdA krijgt de naam Progressief Nederland, afgekort tot PRO. Ook de lokale afdelingen krijgen deze naam. In Hengelo leidt die nieuwe naam nu al tot vragen, omdat daar al een lokale partij met een bijna identieke naam in de gemeenteraad zit.

Afgelopen week maakte fractievoorzitter Jesse Klaver de nieuwe naam bekend van de fusiepartij van GroenLinks en Partij van de Arbeid (PvdA): Progressief Nederland. Bij het oprichtingscongres op 13 juni wordt de partij officieel opgericht, met de afkorting PRO.

Ook de lokale takken van de partij zullen de naam PRO dragen. Maar daar is niet iedereen enthousiast over. Want ook GroenLinks-PvdA Hengelo wordt binnenkort omgedoopt tot Progressief Hengelo. Maar in de gemeenteraad zit al een partij genaamd ProHengelo. Levert dat geen verwarring op?



Frank Peters, lijsttrekker van ProHengelo, begint positief. "Ten eerste is het natuurlijk een heel krachtige naam, dus ik snap de keuze heel goed", vertelt hij. "Maar ik denk dat ze op landelijk niveau niet hebben beseft dat er in het land meerdere partijen zijn die met 'Pro' beginnen."

Op papier blijft zijn partij 'gewoon' de enige ProHengelo in de gemeenteraad, stelt hij. "Gedurende een raadsperiode kunnen namen niet aangepast worden. De komende vier jaar zitten ze gewoon vast aan de naam die op het stembiljet stond."



"Kijk maar naar hoe dat ging met Lokaal Hengelo. Die partij kon de naam officieel ook niet aanpassen tijdens de raadsperiode." In 2023 besloot de partij verder te gaan onder de naam ANDERS!. Maar formeel vond die naamswijziging pas bij de afgelopen verkiezingen plaats. Voor die tijd heette de partij op papier nog steeds Lokaal Hengelo.

De komende vier jaar zitten ze gewoon vast aan de naam die op het stembiljet stond



De frontman van ProHengelo ziet vooralsnog dan ook geen beren op de weg. "En ze kunnen zichzelf in de volksmond wel PRO noemen, maar als ze zichzelf zo noemen tijdens de raadsvergadering, steek ik daar een stokje voor."



Peters kreeg al meerdere berichten van andere partijen met soortgelijke namen. "Daarin werd ook gesproken over juridische stappen, maar of dat zin heeft..." De lijsttrekker heeft daar zo zijn twijfels bij. "Ik ga niet in de rechtszaal duizenden euro's weggooien, maar ik denk dat de regels duidelijk zijn."

Nicolien Boekhoudt, lijsttrekker van GroenLinks-PvdA Hengelo, vertelt aan 1Twente hoe zij naar de situatie kijkt: "In Hengelo zullen we, denk ik, gewoon de volledige naam gaan gebruiken: Progressief Hengelo." Ook geeft zij aan dat het landelijke bestuur op korte termijn in gesprek zal gaan met de lokale afdelingen in de zeven gemeenten waar deze situatie speelt.



De Kiesraad kan nog niet veel zeggen over de situatie. GroenLinks en PvdA hebben aangekondigd te willen fuseren, maar officieel is die fusie nog niet rond. Bij het beoordelen van een nieuwe landelijke partijnaam kijkt de raad of de naam verwarrend is, bijvoorbeeld wanneer de naam (grotendeels) overeenkomt met een partij die al bestaat. Bij de registratie voor de landelijke verkiezingen wordt er niet gekeken naar lokale partijnamen.

Maar bij gemeenteraadsverkiezingen werkt dat anders: daar gaan bestaande lokale partijnamen voor op landelijke namen. Daardoor kan het gebeuren dat een landelijke naam lokaal niet gebruikt mag worden als die te veel lijkt of overeenkomt met een al bestaande partij.

Reacties

29-03-2026 17:10:11 allone

Progressieve naam. Maar of dat betekent dat ze ook werkelijk zo progressief zijn?



29-03-2026 17:13:44 Emmo

@allone : Meestal wil een naam het tegenovergestelde weergeven dan wat ze gewoonlijk zijn.

