Steekvlam tijdens pannenkoeken bakken, meerdere gewonden op praktijkschool

Op een praktijkschool in het Brabantse Oosterhout zijn vijf mensen gewond geraakt. Ze hebben allemaal brandwonden opgelopen bij een gasexplosie. Drie van hen zijn leerling op de school.



Hulpdiensten konden ze ter plekke behandelen. Dat was afdoende, behalve bij één persoon: die is overgebracht naar een ziekenhuis. Dat betreft een volwassene.



De veiligheidsregio liet eerder weten dat er zeven personen gewond zijn geraakt, dat is nu dus bijgesteld.



De explosie ontstond rond het middaguur in de keuken van de school bij het bakken van pannenkoeken. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk.



Op de praktijkschool worden onder meer kooklessen gegeven. De leerlingen zijn volgens de website van de school meestal tussen de 12 en de 18 jaar oud.



Na de explosie brak er een brand uit, de school is meteen ontruimd. De brandweer kon het vuur relatief snel blussen.



De leerlingen werden intussen in de buurt opgevangen. Veel van hen zijn flink aangedaan door de gebeurtenissen. Omroep Brabant beschrijft hoe zij in de loop van de middag zijn opgehaald door hun ouders of verzorgers. In kleine groepjes, begeleid door een docent, werden ze naar buiten geleid.



Op de school zitten zo'n 160 leerlingen.

Reacties

29-03-2026 16:59:58 Emmo

Gelijk een praktijkoefening EHBO er achteraan.

