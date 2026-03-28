Bijna 30.000 onbedoelde belletjes naar 112 door noodknop in auto

Van de 37.500 noodoproepen die de 112-centrale in 2025 ontving vanuit voertuigen, was er bij drie kwart geen sprake van nood. Vaak drukken automobilisten onbedoeld op een noodknopje. De centrale ontving vorig jaar in totaal ruim 3,5 miljoen oproepen.



Sinds 2018 zijn veel auto's uitgerust met een automatisch alarmeringssysteem (eCall). Bij een ongeval belt de auto vanzelf 112, maar via een knop in de auto kan de bestuurder ook zelf contact opnemen met 112.



In 2025 ontving de alarmcentrale via die twee wegen 37.500 oproepen, meldt de politie. Maar in drie kwart van de gevallen was er helemaal geen sprake van nood en verbond de medewerker van de centrale de oproep niet door naar de politie, de ambulancedienst of de brandweer.



Dat was het vaakst het geval bij handmatige oproepen, waarbij in 83 procent van de oproepen geen sprake was van spoed. Bij de automatische oproepen was er in 36 procent van de gevallen geen sprake van spoed.



"Het is belangrijk dat bestuurders en inzittenden weten dat een automatische of handmatige eCall direct zorgt voor een live verbinding met 112", zegt Arjan van Geel, 112-specialist bij de politie. "We hopen dat mensen dit daarom bewust gebruiken, dus alleen in noodsituaties."



In totaal ontving de alarmcentrale ruim 3,5 miljoen oproepen. Bij ongeveer een miljoen daarvan was er geen sprake van spoed. Het gaat dan ook om onder meer mensen die per ongeluk bellen terwijl hun telefoon in de broekzak zit, dronken mensen en mensen die bellen voor een niet-urgente zaak waarvoor 112 niet bedoeld is.

Reacties

28-03-2026 17:51:50 allone

Zonde en jammer voor diegene die wel in een noodsituatie zitten

