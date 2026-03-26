Onderzoek: Vrouwen meer last van ingang zomertijd

Aankomend weekend gaat de klok weer een uur vooruit. Vooral vrouwen merken daar direct de gevolgen van. Zo zegt bijna de helft van de vrouwen dat hun slaapritme verstoord raakt, tegenover 31% van de mannen. Ook voelt 45% van de vrouwen zich in de dagen na de ingang vermoeider dan normaal. Tegelijkertijd vindt ruim de helft van de mannen dat de impact van het ingaan van de zomertijd op slaap wordt overdreven, tegenover één op de drie vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van Univé onder ruim 500 Nederlanders.



De gevolgen van het verzetten van de klok houden vaak meerdere dagen aan. Zo geeft 52% van de vrouwen aan tijd nodig te hebben om te wennen, tegenover 35% van de mannen. Daarnaast ervaart 28% van de vrouwen tijdelijk meer concentratieproblemen, terwijl dit bij mannen slechts 19% is. Dit heeft invloed op het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld op werk, school of onderweg.



Meer dan de helft van de mannen (55%) vindt dat de impact van het ingaan van de zomertijd op slaap wordt overdreven, terwijl slechts een derde van de vrouwen (34%) die mening deelt. Dit laat een duidelijk verschil zien: waar mannen de effecten van de klokverzetting minimaal vinden, ervaren vrouwen hier vaker hinder van.



Dat verschil is ook terug te zien in gedrag. Zo zegt ruim een derde van de vrouwen in de week na de overgang later naar bed te gaan dan goed voor hen is, tegenover bijna een kwart van de mannen. Minder bewegen of sporten speelt bij beide groepen ongeveer even vaak. Ook op mentaal vlak zijn er verschillen: vrouwen geven vaker aan dat hun stemming negatiever is en dat hun stressniveau hoger ligt.

Reacties

26-03-2026 18:31:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.522

OTindex: 97.380



Maar ja. Afschaffen schijnt niet te lukken Het heeft niet alleen effect op je slaap. Je hele routine wordt een uur verschoven. Je moet vroeger opstaan, vroeger eten, vroeger alles.Maar ja. Afschaffen schijnt niet te lukken

26-03-2026 18:44:06 Spotcatus

Senior lid



WMRindex: 380

OTindex: 1.151

Ik vind het ook vreselijk. En als het heet is dan slaap je niet want het is een uur later koel!

26-03-2026 19:41:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.721

OTindex: 97.343

Ik heb er nog nooit een seconde last van gehad.

26-03-2026 20:30:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.721

OTindex: 97.343

Nu niet meer, inderdaad. Maar dat is in het verleden wel heel anders geweest.

En ook toen ging het eigenlijk probleemloos.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.