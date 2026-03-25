Hond vindt Canadese flessenpost in Schotland

SCHOTLAND – Een bericht in een fles dat van een boot voor de voet van Canada is gedropt, is aangespoeld in het noordoosten van Schotland. De korte brief, geschreven in het Frans en gedateerd op 2024, werd gevonden binnenin... de fles in St Cyrus in Aberdeenshire. Na een reis over de Atlantische Oceaan werd het gevonden door een van Mike Scotts honden tijdens een strandwandeling. De 60-jarige zei dat hij "verbaasd" was over de reis van de fles van ongeveer 4.300 kilometer.



De professionele fotograaf uit Johnshaven neemt zijn honden bijna elke dag mee naar St Cyrus voor een wandeling. Hij beschreef het weer als "wild" op het moment dat ze de fles ontdekten. "Terwijl ik liep, Maggie, snuffelde mijn hond aan een fles die net aan het wassen was." Het was een heel donkere glazen fles met een deksel en iets erin". Hij legde uit: "Ik had eerder een boodschap in een fles gevonden, maar die kwam alleen uit Dundee, dus ik verwachtte niet veel." Er zat een zipzak in, en een brief in het Frans. "Ik heb het in mijn rugzak gedaan en vertaald toen ik thuis was."



Het briefje - dat leek ondertekend te zijn met 'Annie Chiasson' - vermeldde dat de fles in augustus 2024 was uitgevaren vanaf een veerboot tussen Prince Edward Island en Iles-de-la-Madeleine. Scott zei: "Dus het kleine glazen flesje heeft twee winters op zee overleefd, van de oostkust van Canada, over de noordelijke Atlantische Oceaan, over Schotland en naar beneden de Noordzee voor ons om te vinden bij St Cyrus."



"De afzender vroeg hen te laten weten of het gevonden was", zei hij. "We vonden de vrouw op Facebook, mijn vrouw stuurde een bericht, maar we hebben niets gehoord." BBC Scotland News heeft ook geprobeerd contact op te nemen met de afzender. Scott zei: "Het was zo'n vreemd ding om te vinden, het is niet alleen ons eigen afval dat aanspoelt." Het is verbazingwekkend dat hij niet kapot is geslagen. Ik denk niet dat ze dacht dat het in Schotland aan de overkant van de Atlantische Oceaan zou eindigen."





25-03-2026 19:33:31 allone

Een wassende fles 🤔

