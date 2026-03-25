Docente die relatie van dochter verzweeg moet 57.000 euro terugbetalen

Een ex-docente van een Gelderse scholengemeenschap, die zeven jaar vreemdging met een collega-docent, moet haar voormalige werkgever 57.000 euro terugbetalen. In hoger beroep oordeelden rechters dat zij terecht is ontslagen, omdat zij er geen melding van maakte dat haar collega ook een seksuele relatie onderhield met haar tienerdochter.



Nadat de school er in maart vorig jaar achter was gekomen dat de docent een relatie had gehad met zowel moeder als dochter, werd de man op staande voet ontslagen. Toen de man de relatie aanging met de dochter, was zij leerlinge op dezelfde school en nog minderjarig.



Ook zette de school de docente op straat. Volgens de werkgever zou de vrouw, door de relatie van haar dochter niet te melden, een onveilige situatie voor de leerlingen hebben laten voortbestaan.



De 48-jarige vrouw, die al 25 jaar voor de scholengemeenschap werkte, vond dat zij ten onrechte was ontslagen en stapte naar de rechter. Aanvankelijk met succes, want in augustus oordeelde de Arnhemse kantonrechter dat de school de docente niet zomaar op straat had mogen zetten. Omdat er verzachtende omstandigheden waren, kreeg de vrouw in totaal ruim 55.000 euro aan ontslagvergoedingen.



Nu blijkt dat de school tegen die beslissing in hoger beroep is gegaan. Gisteren oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de docente toch terecht op staande voet is ontslagen.



Veiligheid leerlingen voorop

Evenals de kantonrechter had het hof er begrip voor dat de vrouw aanvankelijk onder druk van de zorg voor haar dochter, die kampte met zeer zware psychische problemen, geen melding maakte van hun relaties met de docent. Maar door pas in te grijpen toen een jaar later bleek dat de docent de relatie met haar dochter had voortgezet, handelde de docente in de ogen van het hof ernstig verwijtbaar.



Volgens het hof had de vrouw de relaties eerder moeten melden, en maakte zij 'niet de afwegingen die passen bij haar verantwoordelijkheden als docent op een middelbare school, waarbij de veiligheid van de leerlingen voorop zou moeten staan'.



Dat betekent dat de school de docente vorig jaar toch terecht op staande voet ontsloeg, en haar dus geen ontslagvergoedingen had hoeven te betalen. De vrouw moet nu in totaal ruim 57.000 euro aan ten onrechte uitgekeerde vergoedingen, rente en proceskosten terugbetalen. Ook draait zij op voor nog eens ruim 4000 euro aan proceskosten van haar voormalige werkgever.

Reacties

25-03-2026 17:16:02 Zuwe

Oudgediende



WMRindex: 762

OTindex: 22.586

Dan heeft zij wel 'levenslang'

