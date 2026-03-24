Kandidaat-raadslid Heusden krijgt hertelling na missen eigen stem

Een kandidaat-raadslid in Heusden stelt dat er in zijn gemeente fouten zijn gemaakt bij het tellen van de stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Vorige week werd er op hem gestemd in een stembureau in Nieuwkuijk, maar die stemmen zijn niet meegenomen. "Er zou daar niet op mij zijn gestemd", zegt Thomas van Os van Gemeentebelangen Heusden. De gemeente heeft laten weten de stemmen opnieuw te gaan tellen.



De vrouw van Van Os bracht woensdag een stem uit op haar man, die op plek acht op de lijst van de lokale partij Gemeentebelangen Heusden stond. Ze deed dat in dorpshuis 't Patronaat in Nieuwkuijk. Ook Van Os kleurde in datzelfde stembureau zijn eigen bolletje rood.



Nu blijkt, volgens het proces-verbaal van het stembureau aan de Nieuwkuijksestraat, dat hij daar geen stemmen heeft gekregen. "Maar ik weet honderd procent zeker dat ik daar mijn eigen bolletje rood maakte", zegt Van Os tegen Omroep Brabant.



"Dit is echt een domper", vervolgt het 68-jarige kandidaat-raadslid. Al acht jaar is hij raadslid in Heusden. In 2018 kwam hij met voorkeursstemmen in de gemeenteraad, voor de lokale partij Heusden één.



In 2021 stapte hij op bij die partij en ging als zelfstandige fractie verder. Een jaar later sloot hij zich aan bij Gemeentebelangen Heusden, waar hij bij de recente gemeenteraadsverkiezingen 134 stemmen binnenhaalde. "Maar ik vermoed dat ik meer stemmen heb gekregen van familie en buurtgenoten", zegt hij.



"Dit kan gebeuren, want het tellen van stemmen blijft mensenwerk", zegt een woordvoerder van de gemeente Heusden. De gemeente heeft een melding ontvangen van het kandidaat-raadslid. "Dat er stemmen zouden zijn verdwenen, lijkt vooralsnog niet te kloppen. We zien geen verschil tussen het aantal toegelaten kiezers op het stembureau en het aantal uitgebrachte stemmen."



Omdat niet duidelijk is waar de stemmen op Van Os dan zijn gebleven wordt een hertelling gedaan. "Een mogelijke verklaring is dat het aantal uitgebrachte stemmen op hem bij de verkeerde persoon is genoteerd", zegt de woordvoerder. "Als dat het geval is, gaan we dat alsnog aanpassen."



Van Os is blij dat opnieuw geteld gaat worden. "Ik kom waarschijnlijk niet in de gemeenteraad, maar ik wil wel de stemmen hebben die mij toekomen," zegt hij. "Het recht zal zegevieren." Donderdag wordt de definitieve uitslag in Heusden bekendgemaakt.

Reacties

24-03-2026 16:28:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.141

OTindex: 28.872

Draagt niet bij aan het vertrouwen in de Nederlandse verkiezingen, zou ik zo zeggen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.