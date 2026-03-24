De Nederlandse tak van het iconische verkoopprogramma Tel Sell is failliet. Het bedrijf Mediashop Benelux uit Almere werd in de jaren 90 bekend van zijn urenlange verkoopprogramma's op televisie, waarin nagesynchroniseerde Amerikaanse verkopers op opgewonden toon fitnessapparaten, vleesgrills en autoreinigers verkochten. "Mike, dit is ongelooflijk!"
Op de website van Mediashop Benelux staat dat het bedrijf als gevolg van het faillissement de 'dienstverlening heeft gestaakt'. Klanten die al iets besteld hebben, krijgen hun spullen niet bezorgd. "Bestellingen worden niet meer verwerkt of uitgeleverd, aldus de thuisshopper.
Mensen die al betaald hebben, kunnen hun geld terugvragen bij de curator. Zij moeten nog maar afwachten of zij daar iets van terug zien, omdat andere schuldeisers zoals de Belastingdienst voorrang hebben.
Volgens curator Bas van Dijen, die het faillissement moet afwikkelen, is het faillissement van Mediashop Benelux niet los te zien van het recente bankroet van het Oostenrijkse moederbedrijf, waarbij circa 400 werknemers in verschillende Europese landen werken. De zeven medewerkers in Nederland zijn inmiddels ontslagen.
"It is amazing, Mike"
Veel mensen kennen Mediashop Benelux vooral van de langgerekte, indringende televisieprogramma’s van Tel Sell, waarin presentatoren de meest uiteenlopende 'handige' producten aan de man proberen te brengen. De oerversie van dergelijke verkoopshows was Amazing Discoveries, met gastheer Mike Levey (1948-2003).
"Werkt Mike hier nog? Dat was het eerste wat ik vroeg toen ik bij het bedrijf in Almere binnenkwam", zegt curator Van Dijen. "Die wilde ik wel eens in het echt ontmoeten", zegt hij grappend. Het programma werd onder meer onder de loep genomen door Ivo Niehe en op de hak genomen door Jiskefet
Tel Sell ging in 2008 ook al eens failliet, maar maakte destijds een doorstart. Nadat het bedrijf in 2018 was overgenomen door het Oostenrijkse Mediashop keerden de verkoopprogramma's terug op televisie.
Naast de verkoop van artikelen via de televisieshows en een callcenter had Mediashop ook een eigen webwinkel en eigen YouTube-kanaal, aldus Van Dijen. Ten slotte maakte het bedrijf ook gebruik van verkoopkanalen van anderen, zoals Bol en Amazon.
De curator kijkt of er nog mogelijkheden zijn om de Nederlandse activiteiten voort te zetten. "Dat is lastig omdat de activiteiten zeer verweven zijn met de Oostenrijkse moeder. Daar werden de artikelen geselecteerd en getest, en de inkoop gedaan. Ook werd de administratie deels door Oostenrijk aangestuurd."
Toch acht Van Dijen een doorstart in Nederland niet onmogelijk. "Het lijkt erop dat de naam Tel Sell in de Nederlandse boedel zit." Dat merk heeft véél meer naamsbekendheid dan die van het moederbedrijf, benadrukt de curator. "Ik denk niet dat er in Nederland één fitnessapparaat dankzij de naam Mediashop wordt verkocht, wel dankzij Tel Sell."
