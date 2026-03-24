Japan waarschuwt tegen hamsteren van toiletpapier

De Japanse overheid roept burgers op om geen toiletpapier te hamsteren. Aanleiding zijn berichten op sociale media dat mensen voorraden inslaan uit angst voor gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten.



Op sociale media verschijnen meldingen van lege schappen en foto’s van aangelegde voorraden, variërend van toiletpapier tot kattenvoer en bier.



Het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie benadrukt dat consumenten rationele keuzes moeten maken en zich moeten baseren op betrouwbare informatie.



Volgens de Japanse papierindustrie wordt circa 97 procent van het toiletpapier in eigen land geproduceerd. De sector is niet afhankelijk van grondstoffen uit het Midden-Oosten en kan de productie indien nodig opschalen.



Hamsteren van toiletpapier komt in Japan vaker voor bij crises. Dat gebeurde onder meer tijdens de oliecrisis van 1973, de aardbeving en tsunami van 2011 en tijdens de coronapandemie.



Ook in andere landen, waaronder Nederland, ontstonden in die periodes tekorten door hamstergedrag.

Reacties

24-03-2026 08:15:50 Spotcatus

Hoop dat het hier niet meer terugkomt want ik wil niet misgrijpen!

24-03-2026 10:54:01 Emmo

In de tijd van Covid waren ze hier in Nederland ook driftig Wc-papier aan het hamsteren. Ik heb eerst mijn standaard voorraad opgemaakt voor ik nieuw kocht. Tegen die tijd was de hele Covid geschiedenis alweer voorbij.

