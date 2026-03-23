Vliegtuig botst op brandweerauto op luchthaven New York

Een vliegtuig van Air Canada Express heeft bij een landing op het LaGuardia-vliegveld in New York een brandweervoertuig geraakt. De gezagvoerder en copiloot zijn daarbij volgens Amerikaanse media om het leven gekomen. Door het incident is de luchthaven gesloten.Zender NBC meldde eerder op basis van bronnen dat vier mensen gewond waren geraakt bij het incident, onder wie de piloot en copiloot, die ernstig gewond zouden zijn. Later kwam de zender met het bericht dat zij beiden waren overleden.Volgens de bronnen werd het brandweervoertuig bemand door politieagenten. Twee politiemensen hebben gebroken ledematen. In het vliegtuig zaten 72 passagiers en vier bemanningsleden, melden de bronnen aan NBC. Op wat blauwe plekken en schaafwonden na bleven de andere inzittenden van het vliegtuig ongedeerd.Het betrof een Bombardier CRJ-900-toestel dat vanuit Montreal was aangekomen. De botsing gebeurde met een snelheid van ongeveer 39 kilometer per uur.Het brandweervoertuig was volgens de autoriteiten op de landingsbaan vanwege een ander incident. Een vlucht van United Airlines had zijn take-off afgebroken nadat er een waarschuwingslampje was gaan branden in de cockpit en inzittenden een vreemde lucht meldden. Bemanningsleden zouden door de geur onwel zijn geraakt en daarom was om assistentie gevraagd.LaGuardia is momenteel gesloten voor onderzoek naar het incident. Luchtvaartautoriteit FAA meldt dat de luchthaven naar verwachting gesloten blijft tot halverwege de middag. Op de site van LaGuardia staat dat aankomende vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens of zijn teruggekeerd naar hun vertrekpunt.De luchthaven gaf zondagavond een waarschuwing af dat regenachtig en bewolkt weer de afhandeling van vluchten kon belemmeren. Of de weersomstandigheden iets te maken hebben met de toedracht van het incident is niet duidelijk.