Qbuzz moet elektrische bussen opladen met diesel in Zuid-Holland

Ruim een jaar later dan de bedoeling was, gaan in het noorden van Zuid-Holland alleen nog maar elektrische bussen de weg op voor het openbaar vervoer. Qbuzz beschikt nu over 275 elektrisch aangedreven bussen, genoeg om te kunnen stoppen met het gebruik van dieselbussen. Maar toch moeten de nieuwe bussen soms wel een slokje diesel nemen.



Omdat het stroomnet overvol zit – netcongestie –, moet het vervoersbedrijf op sommige plekken wel dieselaggregaten gebruiken om die bussen op te laden. 'Vreselijk, natuurlijk', zegt directeur Annemarie Zuidberg in Gouda, waar Qbuzz een busremise heeft geopend met 32 oplaadpunten.



Op andere plekken in Zuid-Holland Noord lukt het nog niet om zo'n elektrische laadplek te maken. In Leiden verloopt de vergunningsprocedure heel stroef en in Alphen aan den Rijn krijgt het vervoersbedrijf voorlopig geen aansluiting op het stroomnet. Daar moeten de elektrische bussen via dieselaggregaten worden opgeladen.



Ook in de provincie Groningen zijn er problemen met de elektrische bussen. Qbuzz gebruikt daar zo nu en dan weer dieselbussen, omdat er te weinig laadpunten zijn voor de elektrische bussen. Tot aan de zomer is er namelijk maar één laadlocatie, bij het station van de stad Groningen. Bovendien meldt de vervoerder dat de laadinfrastructuur 'niet stabiel' is, waardoor er toch weer op dieselbussen wordt gereden.

Reacties

21-03-2026 18:29:45 allone

Ik zag pas hoe de bussen bij t sloterdijkstation (Amsterdam west) opgeladen worden.

Lekker ironisch.

21-03-2026 18:52:22 Spotcatus

Hier in Ede g=hadden we een tijdlang e-bussen. Nu zijn het weer diesels. Ik weet niet waarom ze dat weer teruggedraaid hebben.

