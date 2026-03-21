Derde muis gevonden tussen diepvriessperziebonen Jumbo

In diepvriesgroenten van supermarktketen Jumbo is een derde dode muis gevonden. Afgelopen dinsdag vond een echtpaar in Capelle aan den IJssel het eerste dode dier in een zak sperziebonen van het huismerk.



Diezelfde dag meldde een man uit Swalmen (Limburg) zich bij NU.nl met hetzelfde probleem. Jumbo nam na de meldingen alle diepvriessperziebonen uit de schappen.



De derde klant heeft zich direct bij de supermarktketen gemeld, bevestigt Jumbo na een bericht van NU.nl. "We nemen deze melding zeer serieus en hebben direct contact opgenomen met de klant om onze excuses aan te bieden", zegt een woordvoerder. Het is niet bekend wanneer en waar deze diepvriessperziebonen zijn gekocht.



Jumbo gaat naar de klant toe om de groenten op te halen en het incident verder te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk hoe het ongedierte tussen de producten is terechtgekomen. De supermarktketen doet nu samen met de leverancier onderzoek.



Klanten die een zak sperziebonen van Jumbo in huis hebben, wordt gevraagd het product na te kijken. Mochten ze iets vinden wat niet klopt, wil Jumbo graag dat ze dit aangeven bij de klantenservice.



Als klanten hun gekochte sperziebonen niet vertrouwen, kunnen ze die terugbrengen naar de winkel en het aankoopbedrag terugkrijgen.

Reacties

21-03-2026 13:45:42 De Paus

S Frits van Eerd de oud-directeur van Jumbo, verstopte vier ton aan bankbiljetten in zijn huis. Maar ik heb helaas nooit bankbiljetten in mijn boodschappen van de Jumbo aangetroffen.

21-03-2026 14:00:31 allone

OTindex: 97.354

@De Paus :



Ik heb net diepvriesspinazie gegeten. Mét ei, maar zonder muis.

Jumbo zorgt wel dat zijn klanten dierlijke eiwitten krijgen. En ook nog gratis

21-03-2026 15:18:03 Spotcatus

Hmmm, gratis vlees! In deze tijd erg welkom!

