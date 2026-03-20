Gestolen papegaai Pino eindelijk gevonden en weer terug in Rotterdam

Papegaai Pino is terug. De vogel was bijna een week vermist nadat hij werd gestolen uit een dierenwinkel in Rotterdam. Op straat in Krimpen aan den IJssel zag een oplettende voorbijganger Pino opeens op de arm van een kind zitten.



Volgens Pino's baasje, van Rob's Dierenshop, kwamen er vervolgens handhavers bij die het kind aanspraken. En wat bleek? Het gezin had Pino gekocht. Inmiddels is de vogel weer thuis in Rotterdam.



Pino is een kleurrijke caique-papegaai en al jaren een bekend gezicht in de winkel. De vogel woont er al sinds hij jong was en groeide uit tot een publieksfavoriet. Volgens de winkel komen elke week honderden mensen speciaal langs om hem even te zien.



Maar Pino werd afgelopen vrijdag gestolen uit de Rotterdamse dierenwinkel door twee mannen. De eigenaren loofden 1.500 euro tipgeld uit voor de gouden tip. De politie pakte dit weekend twee verdachten op, maar die hielden de lippen stijf op elkaar en van Pino ontbrak elk spoor.



Maar nu is Pino dus terug in Rotterdam. Linda van Rob's Dierenshop laat aan Hart van Nederland weten dat ze het kind niets kwalijk neemt. "Maar de ouders zouden beter moeten weten. Als er op straat een fiets wordt aangeboden, kun je er ook van uitgaan dat die is gestolen, toch?" Daar wil ze echter niet te lang bij stilstaan, want ze is allang blij dat de vogel terug is.

Reacties

20-03-2026 14:32:38 Spotcatus

Ik ben bij deze dierenwinkel klant geweest toen ik nog in Rotterdam woonde. Goede zaak! Mooi dat Pino terug is!

