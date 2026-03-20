Bruggen over Eemskanaal vrijdag urenlang gestremd door staking bij Rijkswaterstaat

Uit protest tegen het uitblijven van salarisverhoging en een inflatiecorrectie dit jaar, zet Rijkswaterstaat vrijdag vanaf 14.00 uur beurtelings een van de drie bruggen over het Eemskanaal open. Het gaat om de Eelwerderbrug (over de N33) en Woldbrug bij Appingedam en de Bloemhofbrug (N865) tussen Schildwolde en Ten Post. De actie gaat door tot 22.00 uur.

De werknemers van Rijkswaterstaat houden de protestactie bij de Centrale Post Zeesluizen in Farmsum, waar in estafettevorm ieder kwartier een van de bruggen over het Eemskanaal wordt geopend.

De betreffende brug blijft dan een kwartier omhoog staan, wat tot hinder voor het wegverkeer kan leiden. Weggebruikers worden van de acties op de hoogte gehouden via tekstkarren langs de route.

De actie is georganiseerd door de vakbonden FNV, AC Rijksvakbonden, CNV en CMHF Overheid en is gericht tegen de nullijn. Vanwege die maatregel gaan rijksambtenaren er dit jaar onder meer in koopkracht op achteruit en dat geldt ook voor werknemers van Rijkswaterstaat.



‘We realiseren ons dat deze actie hinder kan veroorzaken voor weggebruikers. Dat vinden we erg vervelend, want ons conflict is niet met de mensen op de weg’, zegt Magda Korolczuk van FNV Overheid. Overleggen, waarschuwingen en ultimatums liepen volgens haar op niets uit, met deze protestactie tot gevolg. 'Dit is een noodsignaal richting Den Haag', zegt Korolczuk.

Dat juist bruggen worden ingezet voor de actie is volgens de vakbonden veelzeggend. ‘Dit is geen standaard vakbondsactie. Voor zover wij weten is dit nog nooit eerder gebeurd’, zegt Peter Wulms van AC Rijksvakbonden. ‘Dat medewerkers van Rijkswaterstaat naar dit soort middelen grijpen, laat zien hoe hoog het zit.’

Naast de voorgenomen acties van Rijkswaterstaat staat vrijdag ook een groot transport van een hijsbok over het Eemskanaal gepland vanaf het Winschoterdiep. Daardoor zouden de bruggen over het Eemskanaal al wat langer openstaan dan gebruikelijk.

De actie verloopt volgens de vakbonden in overleg met de hulpdiensten, zodat zij bij noodgevallen hun weg kunnen vervolgen wanneer nodig.

Reacties

20-03-2026 08:54:31 allone

Oudgediende



Dat is een brug te ver

