Koeiengalstenen kosten meer dan goud

In Gelderland is er een opmerkelijke stijging te zien in de prijzen van koeiengalstenen. Deze organische stoffen, die vrijkomen bij de spijsvertering van runderen, zijn de afgelopen jaren steeds gewilder geworden op de internationale markt. De prijs per gram is inmiddels hoger dan die van goud, wat veel mensen in de regio verbaast.



Wat ooit een bijproduct was van de rundveehouderij, heeft zich ontwikkeld tot een lucratieve handelswaar. De vraag naar koeiengalstenen is vooral toegenomen in Aziatische landen, waar ze worden gebruikt in traditionele geneeskunde en als ingrediënt in diverse producten. Dit heeft geleid tot een levendige handel, waarbij de prijs per gram galsteen nu schommelt rond de 60 euro, terwijl goud momenteel rond de 50 euro per gram ligt.



De stijgende prijzen hebben ook gevolgen voor lokale veehouders. In wijken zoals de Betuwe en rondom Arnhem wordt er steeds vaker gesproken over het extra inkomen dat deze galstenen kunnen opleveren. Veehouders worden zich meer bewust van de waarde van hun dieren, niet alleen voor het vlees, maar ook voor deze ‘verborgen schat’ die in hun runderen schuilt.



De handel in koeiengalstenen roept echter ook vragen op. Sommige dierenactivisten maken zich zorgen over de ethische implicaties van deze handel en wijzen op de mogelijke gevolgen voor het welzijn van de dieren. Het extraheren van galstenen kan namelijk invasieve methoden vereisen, wat leidt tot meer stress en pijn voor de dieren.



Ondanks deze bezorgdheid blijft de markt groeien. Hier zijn enkele belangrijke punten over de huidige situatie:



Vraag vanuit Azië: Traditionele geneeskunde stimuleert de handel.

Regionale impact: Veehouders in Gelderland profiteren financieel.

Welzijnsdiscussie: Kritiek op de ethiek van de handel.

De toekomst van deze nieuwe markt is onzeker, maar vooralsnog lijkt het erop dat koeiengalstenen een blijvend fenomeen zullen zijn binnen de Gelderse landbouwsector. Veehouders kijken met belangstelling naar deze ontwikkeling, terwijl consumenten zich afvragen wat dit betekent voor de dieren en de voedselproductie.

Reacties

19-03-2026 14:15:15 Spotcatus

Nog even en de koeien worden uit de wei gestolen...

