Verhuisbedrijf raakt inboedel kwijt: 'Een tafel kan toch niet verschwunden zijn?'

Een verhuisbedrijf uit Zoetermeer zegt een groot deel van de inboedel van klanten uit Wassenaar kwijt te zijn. De klanten, Henk Ridderbos en zijn vrouw, besloten het bedrijf na maanden wachten voor de rechter te slepen. "Wij willen onze spullen terug, zo'n eettafel kan toch niet zomaar verschwunden zijn?", zei hij bij het kort geding dat gisteren diende.



Het echtpaar kocht eind vorig jaar een nieuwe vloer voor de woonkamer van hun huis in Wassenaar. Om die te kunnen leggen, moest de woonkamer worden leeggehaald. Ze schakelden een bedrijf uit Zoetermeer in om de spullen weg te halen en tijdelijk op te slaan.



Het verhuisbedrijf bewaarde de opgehaalde inboedel bij opslagbedrijf Shurgard. "Een gesloten opslag", zei mede-eigenaar Oualid Boutahri in de rechtbank. "Wij zijn de enigen met een sleutel." Toch kregen de slachtoffers maar de helft van hun spullen terug, schrijft Omroep West.



"Wat mist u nog?" vroeg de rechter. "Een tafel van 2,20 meter lang van robuust hout, een salontafel met een stalen frame, een afdekplaat voor de buffetkast, twee leren fauteuils, een schilderij, een spiegel en een paar kandelaars. En van de spullen die wel teruggekomen zijn, zijn lampenkappen en een naaimachine beschadigd", zei Ridderbos tegen de rechter.



De inboedel zou vlak voor kerst worden teruggebracht. "Het heeft voor veel stress gezorgd in mijn huis. De bloeddruk van mijn vrouw ging boven de 180. U kent dat, een oma vindt het heerlijk om met kerst een grote tafel te hebben met alle kinderen en kleinkinderen om zich heen."

Dat ging uiteindelijk niet door. "Het werd een lastige kerst."



Mede-eigenaar Boutahri van het verhuisbedrijf zat ogenschijnlijk ongeïnteresseerd bij het kort geding. Een excuus naar de klanten kwam er pas toen de rechter dat ter sprake bracht. Een verklaring voor de verdwenen inboedel, heeft hij niet. "De tafel is gewoon niet bij ons aangekomen", was zijn verweer.



Eind januari mailde het verhuisbedrijf de klanten dat de inboedel terecht was. Er werd een afspraak gemaakt om de spullen af te leveren, maar die kwam het bedrijf niet na.



"Ik wil die spullen terug. Het feit dat ik geen antwoord krijg op mails wekt ook weinig vertrouwen. Ik ben er wel klaar mee, meneer de rechter. Het is allemaal zo ongeloofwaardig, wij noemen dit thuis jokken", zei Ridderbos.



Bij een recente zoektocht in de opslag vond het bedrijf wel de spiegel, de fauteuils en een schilderij terug.



"Als de spullen niet terugkomen, zal ik uitspraak doen", zei de rechter tegen de beklaagde. "U weet wel wat er dan boven uw hoofd hangt", hield hij hem voor. Dat zal een dwangsom zijn van tussen de 12.000 en 15.000 euro, de waarde van de vermiste spullen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.