Echtpaar vindt muis in zak bevroren sperziebonen van Jumbo

Een Rotterdams echtpaar is ‘hartstikke misselijk’ geworden toen het thuis een zak sperziebonen van Jumbo openmaakte. Er bleek een dode muis boven op de bevroren boontjes te liggen.Dat vertelt het oudere echtpaar, dat liever anoniem wil blijven, aan deze site.De supermarktketen bevestigt het incident. Het gaat om een zak diepvriessperziebonen van het huismerk, die het stel twee weken geleden kocht als avondeten. „Het was meteen duidelijk dat er een muis boven op lag”, vertelt de man over de ontdekking. Hij zegt de zak meteen op het tuinpad te hebben gegooid.„Ik was er zo ontzettend misselijk van. We hebben daarna eigenlijk helemaal niet meer lekker gegeten.” De klant ging die avond nog terug naar het Jumbo-filiaal in Capelle aan den IJssel. Daar kreeg meneer excuses en een waardebon, maar hij voelde zich niet helemaal serieus genomen door de leidinggevende.„Hij nam geen tijd om het productnummer op te schrijven. Ik moest de zak met de muis maar meteen in de prullenbak donderen. En dat deed ik. Toen vroeg hij een medewerker om de prullenbak meteen weg te brengen.”Het stel heeft een melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).In een reactie zegt Jumbo dit niet eerder te hebben meegemaakt. De bevroren sperziebonen komen uit Duitsland en Nederland.„We hebben bij onze leverancier nagevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren”, vertelt een woordvoerster van de supermarkt. „De muis is tijdens het oogsten van het land in de sperziebonen terechtgekomen.”Na de melding is een steekproef gedaan onder alle diepvriessperziebonen die de leverancier op voorraad had. „Daarbij zijn geen afwijkingen vastgesteld.” Volgens de supermarkt gaat de leverancier extra controles uitvoeren tijdens het verpakken.Jumbo zegt het ‘ontzettend vervelend’ te vinden dat klanten een muis hebben gevonden, ondanks de reguliere controles. „We stellen strenge eisen aan onze leveranciers. Zij staan weer onder toezicht van instanties zoals de NVWA. Helaas kan er ondanks alle maatregelen altijd iets gebeuren.”De woordvoerster geeft aan dat zowel de filiaalmanager van de winkel als de klantenservice contact heeft opgenomen met het stel. „We hebben hen onze excuses aangeboden en gevraagd of we nog iets voor hen konden betekenen. Zij hebben aangegeven dat wat hen betreft de zaak nu is afgesloten.”